Andorra la Vella intensifica els controls sobre els patinets elèctrics davant l’augment d’usuaris amb el bon temps

El Comú d’Andorra la Vella ha posat en marxa una campanya de conscienciació i control per regular l’ús dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), especialment els patinets elèctrics, coincidint amb l’augment de la seva utilització durant els mesos de bon temps.
La iniciativa té com a objectiu reforçar la seguretat dels vianants i reduir els riscos derivats de la convivència entre els diferents usuaris de l’espai públic. Per aquest motiu, el Servei de Circulació ha desplegat controls aleatoris i estàtics en diferents punts de la parròquia per verificar el compliment de la normativa vigent.
L’operatiu incidirà especialment en les zones de vianants, els barris residencials i els principals eixos comercials. Els controls es duran a terme tant en punts fixos com mitjançant patrullatges destinats a detectar infraccions o comportaments de risc en moviment.
Segons estableix la normativa, els incompliments poden comportar sancions d’entre 20 i 120 euros. A més, en determinades situacions, com ara circular sense l’assegurança obligatòria, es pot procedir a la immobilització immediata del vehicle. Més enllà de la vessant sancionadora, el comú vol reforçar el component pedagògic de la campanya recordant les obligacions que afecten els conductors de VMP. Entre altres aspectes, es recorda que està prohibit circular amb patinet elèctric per voreres, places, jardins i espais reservats exclusivament als vianants. També s’estableix una edat mínima de 16 anys per conduir aquests vehicles i l’obligació de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil vigent.
«L’espai públic ha de ser un lloc segur per a tothom, especialment per als vianants, que són el col·lectiu més vulnerable de la nostra xarxa urbana” – Xavier Surana
La normativa també exigeix l’ús de casc en vies interurbanes o per part dels menors d’edat, així com disposar dels elements de seguretat reglamentaris, com l’enllumenat, els reflectors, el sistema de frenada i l’avisador acústic.
El conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, ha defensat que la prioritat és preservar la seguretat dels usuaris més vulnerables. “L’espai públic ha de ser un lloc segur per a tothom, especialment per als vianants, que són el col·lectiu més vulnerable de la nostra xarxa urbana”, ha manifestat.
Surana ha afegit que l’arribada del bon temps ha comportat un increment notable de l’ús dels patinets elèctrics i també de determinades actituds imprudents. “Veiem com l’ús dels patinets elèctrics es multiplica, i hem detectat un augment de conductes imprudents que posen en risc la convivència ciutadana”, ha afirmat.
Finalment, el conseller ha insistit que la finalitat principal de la campanya és sensibilitzar els usuaris. “Aquesta campanya no té una voluntat recaptatòria, sinó pedagògica; volem que els usuaris de VMP prenguin consciència que condueixen un vehicle i que això comporta obligacions”, ha conclòs.