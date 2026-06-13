Tretze equips participen en la 12a edició de la World Robot Olympiad Andorra celebrada al centre d’Aixovall

El centre de formació professional d’Aixovall ha estat l’escenari aquest dissabte de la 12a edició de la World Robot Olympiad (WRO) Andorra, una competició que ha reunit tretze equips formats per infants i joves d’entre 8 i 18 anys per afrontar diferents reptes de robòtica educativa.
La jornada ha estat marcada pels nervis, la concentració i la satisfacció dels participants després de setmanes de preparació. Els equips han hagut d’ajustar els darrers detalls dels seus robots, revisar les programacions i afrontar les diferents proves plantejades durant la competició.
La temàtica d’aquesta edició ha estat ‘Civilitzacions antigues’. A partir d’aquest fil conductor, els participants han dissenyat, construït i programat robots capaços de completar missions inspirades en el patrimoni històric i cultural de la humanitat. Les proves s’han adaptat a les diferents franges d’edat, permetent als participants posar en pràctica coneixements relacionats amb la programació, l’enginyeria i la resolució de problemes.
En la categoria Star han competit sis equips: Botcraft, Hola, Loopagobots, Nintendo Online, Robogo67 i Megarayos. La categoria Elementary ha comptat amb TeamJJ, Patufets Cat i Robotics Laser, mentre que a la categoria Junior hi han participat Les tres bessones i Omega Force. Com a novetat d’aquesta edició, la categoria Future Engineers ha incorporat els equips Dream Team i Xips i Tornavisos, integrats per participants de 17 i 18 anys.
Des d’Andorra Telecom, organitzador de l’esdeveniment, han reivindicat el caràcter educatiu de la iniciativa. Segons han destacat, la World Robot Olympiad fomenta competències com el pensament computacional, la creativitat, la innovació, la perseverança i el treball en equip. També han remarcat que cada projecte presentat és fruit d’un procés d’aprenentatge continu en què els errors formen part de l’evolució dels participants.
L’operadora també ha posat en valor la implicació dels joves, de les seves famílies, dels entrenadors i dels centres educatius que participen en la competició. En aquest sentit, ha assenyalat que el compromís mostrat pels equips reflecteix l’interès creixent de les noves generacions pels àmbits de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques.