Normalitat generalitzada a les fronteres en la posada en marxa de l’Entry/Exit, amb retencions puntuals cap a França

Les empreses de transport en autobús han constatat una jornada de normalitat generalitzada en les entrades i sortides del país aquest divendres al matí, coincidint amb l’entrada en funcionament del sistema europeu Entry/Exit. Segons han indicat fonts del sector, el trànsit en direcció a Espanya s’ha desenvolupat amb fluïdesa durant bona part del dia, sense incidències rellevants. En canvi, al pas fronterer amb França s’han registrat retencions puntuals que han afectat alguns serveis de manera aïllada.
Durant el matí s’han produït aturades lleus en direcció al territori francès, amb esperes que en alguns casos han arribat a la mitja hora. Així i tot, des del sector remarquen que no es pot vincular directament aquesta situació amb la posada en marxa del nou sistema europeu i asseguren que, en termes generals, la jornada ha transcorregut amb la normalitat habitual, sense incidències destacables ni queixes dels usuaris.
Les companyies de transport asseguren que no hi ha hagut afectacions rellevants ni queixes dels usuaris en el primer dia d’aplicació
En la mateixa línia, els serveis en direcció a la Seu d’Urgell no han patit afectacions significatives, més enllà dels controls aleatoris efectuats per les autoritats. Amb tot, a partir de les 17.00 hores s’han començat a detectar algunes retencions en direcció a Espanya, i, segons testimonis, s’han habilitat controls a la primera rotonda en sortir de la frontera hispanoandorrana. En aquest sentit, apunten a una major presència de la Policia Nacional a la zona fronterera, mentre que a la rotonda de les Valls de Valira s’han observat dispositius de la Guàrdia Civil.
Una situació similar s’ha registrat també a la frontera del Pas de la Casa, on alguns usuaris han informat de cues en direcció a França durant la tarda d’aquest divendres. Cal recordar que aquesta jornada marca la culminació del desplegament de l’Entry/Exit System, iniciat de manera progressiva l’octubre passat. Tot i la seva aplicació, el Govern ha treballat perquè els controls a les fronteres del país siguin de caràcter aleatori i no exhaustiu, amb l’objectiu d’evitar afectacions importants en la circulació.