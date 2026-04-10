Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  La frontera francoandorrana. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Primer dia d'aplicació

Normalitat generalitzada a les fronteres en la posada en marxa de l’Entry/Exit, amb retencions puntuals cap a França

Les empreses de transport descarten incidències rellevants, tot i algunes esperes de fins a mitja hora i controls més visibles al llarg de la tarda

Les empreses de transport en autobús han constatat una jornada de normalitat generalitzada en les entrades i sortides del país aquest divendres al matí, coincidint amb l’entrada en funcionament del sistema europeu Entry/Exit. Segons han indicat fonts del sector, el trànsit en direcció a Espanya s’ha desenvolupat amb fluïdesa durant bona part del dia, sense incidències rellevants. En canvi, al pas fronterer amb França s’han registrat retencions puntuals que han afectat alguns serveis de manera aïllada.

Durant el matí s’han produït aturades lleus en direcció al territori francès, amb esperes que en alguns casos han arribat a la mitja hora. Així i tot, des del sector remarquen que no es pot vincular directament aquesta situació amb la posada en marxa del nou sistema europeu i asseguren que, en termes generals, la jornada ha transcorregut amb la normalitat habitual, sense incidències destacables ni queixes dels usuaris.

Les companyies de transport asseguren que no hi ha hagut afectacions rellevants ni queixes dels usuaris en el primer dia d’aplicació

En la mateixa línia, els serveis en direcció a la Seu d’Urgell no han patit afectacions significatives, més enllà dels controls aleatoris efectuats per les autoritats. Amb tot, a partir de les 17.00 hores s’han començat a detectar algunes retencions en direcció a Espanya, i, segons testimonis, s’han habilitat controls a la primera rotonda en sortir de la frontera hispanoandorrana. En aquest sentit, apunten a una major presència de la Policia Nacional a la zona fronterera, mentre que a la rotonda de les Valls de Valira s’han observat dispositius de la Guàrdia Civil.

Una situació similar s’ha registrat també a la frontera del Pas de la Casa, on alguns usuaris han informat de cues en direcció a França durant la tarda d’aquest divendres. Cal recordar que aquesta jornada marca la culminació del desplegament de l’Entry/Exit System, iniciat de manera progressiva l’octubre passat. Tot i la seva aplicació, el Govern ha treballat perquè els controls a les fronteres del país siguin de caràcter aleatori i no exhaustiu, amb l’objectiu d’evitar afectacions importants en la circulació.

Alguns residents afirmen que l’aplicació progressiva de l’Entry/Exit genera cues en alguns desplaçaments internacionals

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El comerç del Pas de la Casa acomiada Setmana Santa amb “certa satisfacció” tot i que “tampoc és per llançar coets”
La Trobada Empresarial del Pirineu aborda el nou mapa econòmic en un context global marcat per la incertesa
Els busos ajusten horaris després de l’hivern amb freqüències variables segons línia i dia a partir del dilluns

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
Detingut un home de 50 anys a Andorra la Vella per maltractaments reiterats a l’exparella i familiars amb qui convivia
  • Cultura, Societat
Un ‘late show’ andorrà a l’estil ‘La Revuelta’ que s’allunya del pòdcast i dona veu a emprenedors amb humor
  • Economia, Societat
Baró retreu “inacció” al Govern davant l’encariment per la crisi a l’Iran i Lladós defensa que l’impacte serà “limitat”
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
La manca d’espais per a gossos a Ordino impulsa una iniciativa ciutadana per crear itineraris de llibertat controlada
  • Cultura, Parròquies
L’exposició ‘Van Gogh Alive’ finalitza a Andorra amb més de 13.000 visitants després de dos mesos d’exhibició
  • Parròquies, Societat
Sant Julià de Lòria acomiada Sergi Mas en un funeral marcat pel reconeixement a la seva trajectòria artística
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu