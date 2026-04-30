Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  Marvin Arquíñigo
Laura Gómez Rodríguez
Sentència per un delicte major

Corts sentència a 15 mesos de presó condicional per amenaçar de mort la seva exparella davant del fill menor

La sentència rebaixa la pena respecte als vuit anys sol·licitats i fixa sis anys d’allunyament i una indemnització de 6.000 euros per a cadascun

L’home acusat d’amenaçar de mort de manera reiterada la seva exparella, en alguns casos davant del fill menor en comú, ha estat condemnat a 15 mesos de presó condicional. La resolució suposa una reducció significativa respecte a les penes sol·licitades durant el judici, que arribaven fins als vuit anys.

El Tribunal de Corts el considera autor d’un delicte major d’amenaces de mort reiterades, amb l’agreujant d’haver-se produït en presència del menor, així com d’un delicte menor d’obstaculització pel que fa al pagament de la pensió alimentària.

A més de la pena de presó, la sentència imposa la prohibició d’apropar-se tant a la víctima com al fill durant un període de sis anys. També estableix el pagament de les despeses processals i una indemnització de 6.000 euros per a cadascun en concepte de danys morals.

Durant el judici, la fiscalia i l’acusació particular havien reclamat una pena més elevada i una prohibició de contacte de fins a vuit anys, argumentant la gravetat i reiteració de les amenaces. La víctima va relatar “un període prolongat de violència física i psicològica”, amb episodis d’intimidació i persecució, incloent expressions com “te voy a matar”.

La defensa, per la seva banda, va admetre l’enviament de missatges amenaçadors, però els va atribuir a “la ràbia” i a un context de conflicte derivat de la relació amb el fill, negant una voluntat real de dur a terme les amenaces. Tanmateix, la sentència no és ferma i es pot recórrer en un termini de 15 dies.

Llegir
Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu