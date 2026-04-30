Corts sentència a 15 mesos de presó condicional per amenaçar de mort la seva exparella davant del fill menor

L’home acusat d’amenaçar de mort de manera reiterada la seva exparella, en alguns casos davant del fill menor en comú, ha estat condemnat a 15 mesos de presó condicional. La resolució suposa una reducció significativa respecte a les penes sol·licitades durant el judici, que arribaven fins als vuit anys.
El Tribunal de Corts el considera autor d’un delicte major d’amenaces de mort reiterades, amb l’agreujant d’haver-se produït en presència del menor, així com d’un delicte menor d’obstaculització pel que fa al pagament de la pensió alimentària.
A més de la pena de presó, la sentència imposa la prohibició d’apropar-se tant a la víctima com al fill durant un període de sis anys. També estableix el pagament de les despeses processals i una indemnització de 6.000 euros per a cadascun en concepte de danys morals.
Durant el judici, la fiscalia i l’acusació particular havien reclamat una pena més elevada i una prohibició de contacte de fins a vuit anys, argumentant la gravetat i reiteració de les amenaces. La víctima va relatar “un període prolongat de violència física i psicològica”, amb episodis d’intimidació i persecució, incloent expressions com “te voy a matar”.
La defensa, per la seva banda, va admetre l’enviament de missatges amenaçadors, però els va atribuir a “la ràbia” i a un context de conflicte derivat de la relació amb el fill, negant una voluntat real de dur a terme les amenaces. Tanmateix, la sentència no és ferma i es pot recórrer en un termini de 15 dies.