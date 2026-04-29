Canillo recondueix l’edificabilitat d’una nova urbanització a Incles passant de 45 apartaments a 16 unitats unifamiliars

El Comú de Canillo ha donat el vistiplau a un pla parcial que tirarà endavant una nova urbanització just a l’entrada de la vall d’Incles. Es tracta d’un projecte que va entrar a tràmit abans de la modificació del POUP del novembre de l’any passat, és a dir, que es regeix amb la normativa del 2023 i que, seguint la ‘línia filosòfica’ de la corporació, ha estat reconduït per passar de cinc blocs amb 45 apartaments a vuit parcel·les. En aquestes, s’hi podrà construir com a màxim 16 unitats unifamiliars aparellades o vuit xalets.
En aquest sentit, el cònsol major, Jordi Alcobé, ha recordat que aquesta mena d’operacions també s’han fet en altres indrets de la parròquia, ja que “la demanda d’aparellats a Canillo és real”. Així mateix, ha celebrat que la construcció estarà “més integrada” i no suposarà una massificació: “El valor no el dona sempre la quantitat, sinó la qualitat, i això n’és un exemple”.
El mandatari també ha posat en valor que han aconseguit un 20% de cessió urbanística −el mínim que mana la normativa és del 10%−. En aquest espai, d’uns 1.700 metres quadrats i travessat pel riu, però igualment “amb molt potencial urbanístic”, s’hi ubicarà la nova oficina de turisme de la vall d’Incles, així com una zona de serveis públics i una d’escombraries.
Altres punts
Durant la sessió d’aquest matí també s’ha aprovat el conveni amb ENSISA per tirar endavant el laberint a escala humana que s’ubicarà a la plataforma de Soldeu. Amb un import final de 150.000 euros, l’objectiu és dinamitzar el turisme familiar durant els mesos d’estiu. “Serà l’únic al país i ens pot posicionar com a lloc turístic d’interès, a més en una zona que mereix ser posicionada”, ha incidit Alcobé.
En detall, es tracta d’un laberint de fusta tractada d’entorn 1.000 metres quadrats, amb una torre 360 central i diverses passarel·les. Segons ha subratllat la consellera Misericòrdia Torres, la intenció és obrir del 20 de juny al 13 de setembre amb preus que podrien oscil·lar entre els 10 i els 20 euros. Això sí, amb una tarifa reduïda per a residents. Val a dir que aquest no serà l’únic acord amb ENSISA, ja que la corporació canillenca també vol dinamitzar l’aparcament d’El Tarter, tot i que encara s’ha de decidir amb quina activitat.
D’altra banda, s’ha autoritzat un altre conveni per eixamplar la vorera en 29 metres a la carretera de Prats. De fet, aquestes obres ja han començat gràcies a una cessió anticipada. També s’ha aprovat un suplement de crèdit de 50.000 euros per al projecte d’embelliment de la carretera general al seu pas per Soldeu, enfilant-se a un pressupost total de 151.525 euros.
En darrer lloc, s’han adjudicat les obres de la zona del Forn de Calç per 139.777 euros amb la voluntat de disposar d’un espai públic de propietat on ubicar un taller mecànic, i 131.484 euros de subvenció a activitats socioculturals, esportives, benèfiques i de lleure.