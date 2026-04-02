Alguns residents afirmen que l’aplicació progressiva de l’Entry/Exit genera cues en alguns desplaçaments internacionals

El compte enrere per a la implantació definitiva del sistema europeu Entry/Exit (EES) ja es tradueix en retards notables als controls fronterers, especialment en aeroports, a pocs dies que finalitzi el desplegament progressiu iniciat el 12 d’octubre del 2025 i que culminarà el 9 d’abril, abans de l’entrada en vigor completa dels controls exhaustius el dia 10.
Segons ha pogut saber aquest mitjà, els efectes ja són visibles amb cues que en alguns casos superen l’hora i mitja. Diversos residents s’han vist afectats per aquests controls, així com un equip esportiu del país que, en un desplaçament internacional amb travesses aèries i terrestres, va haver de sotmetre’s a verificacions exhaustives per poder complir amb una cita programada en un país europeu.
Els testimonis apunten que els controls inclouen la revisió individual de passaports i el registre de dades biomètriques, com les empremtes dactilars —de la mà dreta i quatre dits—, en el marc de l’aplicació progressiva del sistema. Aquest desplegament ja havia estat advertit per les autoritats competents, les quals preveien possibles embussos durant la fase d’implementació.
El sistema EES és un mecanisme automatitzat que registrarà les dades dels nacionals de països no membres de la Unió Europea cada vegada que travessin les fronteres exteriors de 29 països europeus per a estades de curta durada, és a dir, fins a 90 dies dins d’un període de 180. El sistema recull informació personal, dades del document de viatge, empremtes i imatges facials, així com la data i lloc d’entrada i sortida, i també registra eventuals denegacions d’accés.
Amb la seva entrada en vigor completa, el pròxim divendres, substituirà el sistema actual de segellat manual de passaports i permetrà detectar automàticament les sobreestades, així com reforçar la seguretat i prevenir la immigració irregular o el frau documental. També ha de facilitar, a llarg termini, l’ús de controls automatitzats més ràpids.
Tot i aquest escenari, el Govern ha recordat aquest dijous, coincidint amb l’inici de la Setmana Santa, que els ciutadans andorrans no estan subjectes al sistema i, per tant, no han de registrar-se ni veure segellats els seus passaports dins l’EES. L’Executiu adverteix que fer-ho per error —per desconeixement d’alguns operadors o controladors— pot generar incidències administratives, com càlculs erronis de temps d’estada a l’espai Schengen i possibles situacions de falsa sobreestada, motiu pel qual recomana adreçar-se a les autoritats competents en cas que es produeixi.
Pel que fa als residents de països tercers al Principat, l’administració general recorda que, fins a l’entrada en vigor de l’acord de gestió de fronteres amb la Unió Europea , aquests han d’informar-se prèviament dels requisits de viatge si es desplacen a països de l’espai Schengen diferents d’Espanya i França. En paral·lel a tota la situació, el president de l’Associació de Peruans a Andorra, Lorenzo Castillo, va assegurar a aquest mitjà fa unes setmanes que la incertesa derivada del desplegament del sistema ja ha tingut conseqüències, amb famílies que haurien abandonat el país per no complir amb els nous requisits migratoris.
La situació coincideix amb l’acord de gestió de fronteres entre Andorra, Espanya i França, encara pendent de plena aplicació, que manté l’status quo dels controls migratoris. En aquest marc, els permisos de treball són avaluats pels dos estats veïns, mentre que Andorra pot expedir autoritzacions provisionals d’activitat econòmica fins a la resolució definitiva. En cas de denegació, el Principat està obligat a notificar-ho i a expulsar el treballador afectat.