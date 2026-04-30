Condemnat a mesures socioeducatives i a pagar més de 2.600 euros per obrir el cap a un jove en una discoteca

L’home acusat d’agredir un jove en una discoteca de la capital l’any 2019 i causar-li una ferida oberta al cap que va requerir punts de sutura ha estat condemnat a seguir un programa d’activitats socioeducatives durant vuit mesos i a pagar més de 2.600 euros en concepte de responsabilitat civil. Segons la sentència del Tribunal de Corts, l’acusat és considerat autor d’un delicte major de lesions doloses que van requerir tractament mèdic. En el moment dels fets, però, era menor d’edat, fet que ha condicionat la imposició de mesures educatives en lloc d’una pena de presó. A més, també haurà d’assumir el pagament de les despeses processals.
La Fiscalia havia sol·licitat una pena de 12 mesos de mesures educatives, superior a la finalment imposada. La resolució estableix igualment l’obligació de satisfer 2.686 euros per les lesions causades a la víctima. Els fets es remunten a l’1 de novembre del 2019, quan es va produir una baralla en un local d’oci nocturn de la capital. Segons es va exposar durant el judici, hi va haver una primera discussió a l’interior del local que va derivar en empentes i una segona confrontació a l’exterior.
Durant la vista, l’acusat va assegurar que va actuar en defensa pròpia i que només va respondre amb un cop de puny, negant haver continuat l’agressió. Per la seva banda, el jove ferit va reconèixer una primera agressió mútua, però va explicar que en la segona fase es va veure envoltat per diverses persones i que no pot identificar amb certesa qui li va provocar la ferida, tot i assenyalar l’acusat com una de les persones implicades.
Diversos testimonis van coincidir a descriure una baralla amb múltiples participants, mentre que la defensa va posar en dubte l’autoria directa de la lesió i va apuntar a la presència de vidres a terra com a possible causa del tall. El metge forense va confirmar que la ferida podria ser compatible amb una caiguda sobre un objecte tallant. Malgrat aquests dubtes, el tribunal ha considerat acreditada la responsabilitat de l’acusat. La sentència no és ferma i es pot recórrer en un termini de 15 dies.