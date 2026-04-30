Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

El silenci com a símptoma d’un diàleg social absent

En el marc del Dia Internacional dels Treballadors, la decisió de l’USdA de no sortir al carrer adquireix un significat que va més enllà de l’absència. No es tracta d’una renúncia, sinó d’un gest de protesta que evidencia una fractura: la del diàleg social. Quan un sindicat denuncia que la seva veu és ignorada de manera sistemàtica, el problema ja no és puntual, sinó estructural. El manifest situa el focus en qüestions que trasllueixen un malestar profund: precarietat laboral, manca de convenis col·lectius efectius i dificultats creixents per accedir a un habitatge digne. La idea que “s’ha normalitzat una situació inacceptable” interpel·la directament les institucions, especialment en un context en què Andorra aspira a homologar-se als estàndards europeus. El Primer de Maig no és només una data simbòlica, sinó un termòmetre social. Quan aquest termòmetre apunta tensió i desafecció, ignorar-ho pot tenir conseqüències. Recuperar espais de diàleg real no és només una opció política, sinó una necessitat democràtica.

Altres Editorials
El català, també en els gestos institucionals
El clam per l'habitatge arriba fins al copríncep
Comparteix
Últimes notícies
  • Política
Marsol carrega contra l’oposició per “posar pals a les rodes” en l’habitatge i els atribueix part de la responsabilitat
  • Política
La majoria tomba l’esmena per fer més transparents els contractes d’Andorra Turisme: “S’hauria de fer allà on toca”
  • Parròquies, Política
Ordino aprova la modificació del POUP i afronta la darrera fase de recursos amb una desena de casos totals a la Batllia
Articles d'opinió
Roser Coll
Quan marxar també és liderar
Marta Ambor
Cavall de Troia Digital
Marta Pujol
Violència institucional
Enquesta

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu