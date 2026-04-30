El silenci com a símptoma d’un diàleg social absent

En el marc del Dia Internacional dels Treballadors, la decisió de l’USdA de no sortir al carrer adquireix un significat que va més enllà de l’absència. No es tracta d’una renúncia, sinó d’un gest de protesta que evidencia una fractura: la del diàleg social. Quan un sindicat denuncia que la seva veu és ignorada de manera sistemàtica, el problema ja no és puntual, sinó estructural. El manifest situa el focus en qüestions que trasllueixen un malestar profund: precarietat laboral, manca de convenis col·lectius efectius i dificultats creixents per accedir a un habitatge digne. La idea que “s’ha normalitzat una situació inacceptable” interpel·la directament les institucions, especialment en un context en què Andorra aspira a homologar-se als estàndards europeus. El Primer de Maig no és només una data simbòlica, sinó un termòmetre social. Quan aquest termòmetre apunta tensió i desafecció, ignorar-ho pot tenir conseqüències. Recuperar espais de diàleg real no és només una opció política, sinó una necessitat democràtica.