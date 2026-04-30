La majoria tomba l’esmena per fer més transparents els contractes d’Andorra Turisme: “S’hauria de fer allà on toca”

El Consell General ha aprovat aquest dijous per assentiment el Projecte de llei general de turisme, després d’un debat marcat per la desestimació prèvia d’una reserva d’esmena centrada en la transparència dels contractes d’Andorra Turisme. La proposta, impulsada pel grup de Concòrdia, no ha prosperat amb 11 vots a favor i 16 en contra. El conseller de Concòrdia, Pol Bartolomé, ha defensat que fer públics aquests contractes “reforçaria la transparència i la confiança ciutadana”.
Una posició compartida pel Partit Socialdemòcrata i Andorra Endavant. En aquest sentit, la consellera del PS, Laia Moliné, ha afirmat que “subscric les paraules de Bartolomé” i ha expressat el seu suport a la iniciativa. També des d’Andorra Endavant, la presidenta del grup, Carine Montaner, ha anunciat el vot favorable tot defensant que “els contractes han de ser transparents” i que “s’ha de justificar quan és confidencial”.
Andorra Endavant i els socialdemòcrates han donat suport a l’esmena, tot i el rebuig de la majoria
Per contra, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha rebutjat la proposta argumentant que “aquesta esmena parteix d’un diagnòstic equivocat” i que la regulació plantejada “no toca en aquest projecte de llei”. Així, ha advertit que “introduir una regulació específica en contractes d’una entitat concreta és desviar el focus sense cap justificació” i ha defensat que, si es vol modificar el marc de contractació pública, “s’hauria de fer allà on toca”. Durant el debat, Bartolomé ha insistit que la qüestió no és la confiança en l’entitat, sinó la percepció ciutadana: “Tinc confiança amb Andorra Turisme, però no facilitant informació és la població la que desconfia”.
En la mateixa línia, Moliné ha assenyalat que, tot i no desconfiar de l’organisme, el fet de no fer públiques determinades dades per clàusules de confidencialitat –especialment en contractes superiors als 10.000 euros– genera dubtes. No obstant això, Torres ha replicat que “la gran part dels contractes no gaudeixen de clàusules de confidencialitat”, tot afegint que en l’àmbit parlamentari “tots ho heu pogut veure”.
Una vegada rebutjada l’esmena, el ple ha continuat amb el debat del conjunt del projecte de llei. D’aquesta manera, Torres ha defensat que es tracta d’un text “clau per al futur del nostre país”, recordant que el turisme representa “prop d’un 40% del PIB” i té un impacte directe en la qualitat de vida. El ministre ha admès que el treball parlamentari “ha millorat la llei”, la qual aposta per la sostenibilitat, la protecció ambiental, la desestacionalització i la digitalització, amb l’objectiu de reforçar la marca Andorra.
Des del grup socialdemòcrata, Pere Baró ha apuntat que el text inicial evidenciava “una manca d’ambició”, tot defensant la necessitat d’un model turístic planificat. Per la seva banda, Bartolomé ha posat sobre la taula reptes pendents com l’estudi d’impacte de la vinyeta turística, la revisió de la taxa turística –amb increments en temporada alta–i la transparència d’Andorra Turisme, admetent que en aquest últim punt “no ens posarem d’acord”. Finalment, el projecte ha estat aprovat per assentiment, amb el reconeixement del ministre al fet que es tracta d’una llei d’“ampli consens”, tot i mantenir-se algunes discrepàncies durant el debat.