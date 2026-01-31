El tall de la RN20 per un despreniment es mantindrà durant el cap de setmana i sense previsió d’obertura

La carretera RN20 continuarà tallada, arran del despreniment de roques que ha succeït aquesta matinada, almenys durant tot el cap de setmana. Així ho ha esmentat la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, lamentant els fets i indicant que, a hores d’ara, tampoc saben quan es tornarà a obrir el pas en aquest eix, un dels principals accessos al país des de França.
“Estem tenint enguany un hivern molt rigorós, i això té aspectes molt positius, però al mateix temps negatius”, ha mencionat la mandatària, tot comentant que ja hi ha hagut més d’una dificultat relacionada amb els accessos del costat gal. En detall, ha assenyalat que l’episodi d’aquesta nit −hauria tingut lloc entorn les 03.30 hores− ha estat “especialment important” perquè hi ha hagut una esllavissada “molt important” de terreny.
En aquest sentit, la titular de la cartera d’Afers Exteriors ha comentat que han mantingut diverses reunions durant el matí amb les autoritats franceses i que, per sort, no s’ha hagut de lamentar cap víctima. Tot recordant que no hi ha previsió d’obertura, Tor ha subratllat que Andorra “ha traslladat l’oferta de serveis a la regió d’Occitània” perquè alguns pobles han quedat aïllats. També s’ha ofert ajuda amb maquinària i personal del COEX, tot i que l’administració veïna encara ha d’avaluar la situació i serà llavors quan donaran indicacions més precises de quan es podrà reobrir la carretera.
Amb tot, la ministra ha recordat que els accessos cap al Principat no estan tallats, com tampoc ho està la frontera. “Hi ha un pas alternatiu, que és més llarg, obert a vehicles lleugers i autobusos”, ha citat. Això sí, aquest no permet la circulació de camions.