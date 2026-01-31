Un despreniment entre els municipis d’Ax-les-Thermes i l’Hospitalet talla l’accés al Principat des de França

La carretera RN20, un dels principals eixos d’accés a Andorra pel vessant francès, es troba actualment tallada en tots dos sentits de la circulació a causa d’un despreniment de roques, segons ha informat la Prefectura de l’Arieja. El tall afecta el tram comprès entre el giratori sud d’Ax-les-Thermes i l’Hospitalet-près-l’Andorre, i té una durada indeterminada.
Davant d’aquesta situació, les autoritats franceses recomanen als conductors anticipar els desplaçaments o, si és possible, ajornar-los. Per garantir la mobilitat, s’ha habilitat un itinerari alternatiu de gran recorregut: desviar-se per la sortida número 6 de la RN20 a Vià Pamièrs, continuar per la RD119 fins a Mirepoix, seguir cap a Lavelanet per la RD625, enllaçar amb la RD117 via Bélesta i Quillan, i posteriorment prendre la RD118 fins a Mont-Louis. Des d’allí, cal continuar per la RD66 (antiga RN116) fins a Bourg-Madame, on es pot reprendre la RN20 en direcció a Porté-Puymorens.