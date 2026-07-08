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  • Societat
Conflicte col·lectiu

El Superior anul·la el laude arbitral que va resoldre el conflicte laboral de Coopalsa per manca de «base legal»

La resolució deixa sense efecte la decisió en considerar que es fonamentava en una norma que posteriorment va ser declarada inconstitucional

El Tribunal Superior de Justícia ha declarat nul el laude arbitral laboral dictat el gener del 2025 per resoldre el conflicte col·lectiu entre la UTE Coopalsa i el seu comitè d’empresa, en considerar que es fonamentava en preceptes legals que posteriorment van ser declarats inconstitucionals pel Tribunal Constitucional. La resolució estima la demanda d’anul·lació presentada per Coopalsa després que el Tribunal Constitucional declarés la nul·litat dels apartats 1 i 2, així com, per connexió, del punt 5 de l’article 6 de la Llei 33/2018, qualificada de mesures de conflicte col·lectiu.

El Constitucional posa en dubte l’arbitratge obligatori i deixa en l’aire el laude del conflicte laboral de Coopalsa

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Segons la sentència, la desaparició de la base legal que sustentava el laude arbitral impedeix que aquest continuï produint efectes jurídics. Per aquest motiu, el Tribunal Superior en declara la nul·litat íntegra i considera que no existeix cap situació jurídica consolidada que impedeixi adoptar aquesta decisió. La resolució també estableix que no s’imposen les costes processals a cap de les parts, atenent els dubtes jurídics existents sobre la constitucionalitat de la normativa aplicada en el procediment arbitral.

La sentència és ferma i ordena comunicar la decisió tant a les parts implicades com al Departament d’Ocupació i Treball. En un comunicat, Coopalsa ha assenyalat que, un cop conclòs aquest procediment judicial, obre un període de reflexió amb la voluntat de buscar fórmules que permetin garantir un bon clima laboral i unes condicions adequades per als treballadors, tot preservant la viabilitat de l’empresa i l’eficiència del servei. La companyia afirma que treballarà per intentar consensuar aquestes solucions amb la representació dels treballadors.

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