Coopalsa obté un 7,1 en satisfacció i confirma l’augment d’usuaris residents i d’ús diari del transport públic

Coopalsa ha presentat els resultats de la nova enquesta de satisfacció, que situa la nota global del servei en un 7,1 sobre 10. L’estudi, realitzat entre el 4 i el 25 d’agost a partir de 377 entrevistes, ha estat elaborat amb un nivell de confiança del 97%. Segons ha explicat el director de serveis corporatius, Marc Grau, l’objectiu era “conèixer el perfil, el grau de satisfacció i les necessitats dels usuaris”, mentre que el gerent de l’entitat, Gabriel Dallerès, ha remarcat que “les opinions individuals són importants, però volem tenir una enquesta que tingui en compte el pensament dels usuaris”, destacant el caràcter global de l’avaluació.
El 68% dels usuaris té cotxe i carnet, però continua triant el transport públic
Pel que fa al perfil d’usuari, el 76% són residents de llarga durada i només un 15% són nascuts a Andorra, amb un ús majoritari del transport públic per part de les dones, que representen el 66% del total. Les franges d’edat amb més pes són la de 52 a 64 anys, amb un 33%, i la de 26 a 38 anys, amb un 21%. A més, gairebé el 70% dels usuaris té cotxe i carnet, però prefereix el bus. Grau ha destacat que el 75% utilitza el servei cada dia, “un 19% més que l’any passat”, i que 99 persones que abans no hi recorrien al transport públic s’hi han incorporat enguany.
La distribució per línies torna a situar la L2, la L4 i la L7 com les més utilitzades. Pel que fa al lloc de residència, Encamp concentra el gruix d’usuaris, seguida de la Massana i Escaldes-Engordany. Dins de l’avaluació del servei, els usuaris puntuen positivament l’estacionament, l’amabilitat del personal i la neteja dels vehicles. A més, Grau ha assenyalat que la gràfica d’indicadors mostra que només un percentatge molt reduït situa el servei en la franja de 0 a 3, considerada “molt inadequada”.
Les línies L2, L4 i L7 concentren la major part de l’ús, amb Encamp com la parròquia amb més viatgers
Entre els aspectes a millorar, els usuaris assenyalen la incomoditat derivada dels canvis puntuals del servei, l’espai disponible per viatjar i la informació sobre alteracions. El director de serveis corporatius ha detallat que aquestes són “peticions reiterades relacionades amb moments concrets”, i que formen part de les línies de treball que Coopalsa està analitzant. En relació amb futures actuacions, ha explicat que s’estudien “millores puntuals”, entre les quals hi podria haver ajustos en l’oferta, vehicles més grans en hores d’alta demanda i altres elements per millorar la comoditat.
Dallerès ha subratllat que “les opinions dels usuaris són la base del procés de millora” i que l’empresa vol mantenir un sistema d’avaluació continuada que permeti adaptar-se a les necessitats detectades. En aquest sentit, ha assegurat que l’enquesta “ajuda a entendre millor l’experiència real dels usuaris” i que Coopalsa continuarà valorant dades i suggeriments per definir els següents passos.