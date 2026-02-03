El soterrament de la línia elèctrica de Prats permetrà retirar infraestructures aèries de fa més de seixanta anys

La signatura dels convenis de cessió de dret de pas ha permès desencallar el projecte de soterrament d’una part de la línia elèctrica de mitjana tensió a la zona de Prats, una actuació que ha tingut com a objectiu eliminar infraestructures aèries antigues i millorar la integració paisatgística d’un entorn d’alt valor natural, cultural i patrimonial. L’acte ha formalitzat dos acords, un amb el Ministeri de Medi Ambient i un altre amb propietaris privats de la zona, els quals han autoritzat el pas dels nous cables soterrats pels seus terrenys.
El director general de FEDA, Albert Moles, ha explicat que els convenis s’han signat amb el Govern i amb Cristina Palmitjavila i Maria Dolors Calvó, les quals “ens cedeixen el pas a FEDA per passar uns cables de mitjana tensió per la part esquerra de la vall, des de Prats fins a la carretera general 2”. Segons ha detallat, aquest nou traçat soterrat permetrà connectar la xarxa situada a la carretera amb la que dona servei al nucli de Prats i, al mateix temps, retirar les línies actuals. “Aquests cables ens permetran treure totes les línies de mitja tensió que tenim entre Prats i el Llosset d’Encamp”, ha afirmat.
Moles ha recordat que les línies que es retiraran es van construir entre finals dels anys seixanta i principis dels setanta, concretament entre el 1969 i el 1971, i que “han estat necessàries i han permès desenvolupar l’economia tant d’Encamp com de Canillo”. En aquest sentit, ha remarcat que, amb el nou soterrament, el tram del camí que passa per sobre de Meritxell quedarà lliure entre finals d’aquest any i inicis del vinent. Pel que fa al calendari d’execució, el director general de la parapública ha explicat que l’obra principal s’ha previst durant el 2026, mentre que el desmantellament definitiu es durà a terme a finals del 2026 o a principis del 2027.
Qüestionat pel cost global del projecte, Moles ha situat aquest al voltant dels 450.000 euros. “La meitat del cost és obra civil per fer arribar els cables fins aquí dalt, després hi ha la part d’instal·lacions elèctriques, i uns 100.000 euros corresponen al desmuntatge de les línies que veiem ara”, ha detallat. Una vegada finalitzada l’actuació, ha afegit, “des de l’entrada d’Encamp fins a la vall d’Incles pràcticament no hi haurà cap línia antiga de mitja tensió com les que hi havia l’any 1988”.
Des del Comú de Canillo, el cònsol major, Jordi Alcobé, ha celebrat l’inici del projecte i ha destacat el seu simbolisme. “Avui és un bon dia per a Prats, per a Canillo i per a Andorra”, ha afirmat, subratllant que el soterrament es fa “en un lloc emblemàtic com és el camí ral de Prats de Meritxell”, un espai estretament vinculat al santuari de Meritxell, als oratoris i al conjunt patrimonial de la zona. Alcobé ha recordat que aquest camí havia estat la carretera general dels anys trenta i una via clau de comunicació entre França, Espanya i la vall d’Orient.
Així, el cònsol ha remarcat que l’actuació posa fi “a gairebé 65 anys de línies i torres que competien visualment amb la creu de Meritxell” i ha defensat que el projecte permet “tornar a l’origen del camí, tal com l’havia vist tota la vida la gent de Prats i de Canillo”. En aquest sentit, ha volgut posar en valor l’esforç dels propietaris privats que han autoritzat el pas de la nova línia soterrada i ha recordat que es tracta d’una reivindicació veïnal de fa molts anys, vinculada també a la voluntat d’embellir els camins rals i els entorns patrimonials de la parròquia.
Per la seva banda, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha qualificat el soterrament de “fita important” i l’ha emmarcat dins d’un projecte global d’integració paisatgística, cultural i ambiental. Casal ha explicat que el Govern també ha signat el conveni com a propietari d’una de les parcel·les afectades, ja que el soterrament finalitza a la zona on hi ha l’estació depuradora de Canillo, un terreny de titularitat pública: “El Govern aquí no deixa de ser un propietari més”.
En aquest sentit, Casal ha vinculat el projecte amb el pla sectorial d’infraestructures verdes impulsat pel Govern i ha avançat que ja s’han adjudicat les obres d’adequació del tram del camí ral entre Prats i Meritxell per un import d’uns 250.000 euros, les quals s’executaran tan bon punt les condicions meteorològiques ho permetin. En aquest context, ha defensat que el soterrament de línies respon també a una reivindicació veïnal i a la voluntat de reduir l’impacte de les infraestructures sobre el territori. “Sempre que és possible, hem d’anar cap a projectes de més integració i menys cicatrius al nostre país”, ha conclòs.