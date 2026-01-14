Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El programa de manteniment s’ha allargat cinc anys i ha permès intervenir de manera integral els tres grups de generació. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Cinc anys de treballs

FEDA culmina el manteniment integral dels grups hidroelèctrics i garanteix fins a vint anys més de funcionament

Els treballs, amb una inversió de 2,5 milions i el suport tècnic d’EDF, han permès renovar de manera integral els tres grups de generació

FEDA ha donat per finalitzat el cicle de grans manteniments dels seus grups hidroelèctrics després de culminar, el passat mes de desembre, els treballs al grup 1. Així s’ha exposat aquest dimecres al matí al Museu Hidroelèctric, on els tècnics han detallat que el programa de manteniment s’ha allargat cinc anys i ha permès intervenir de manera integral els tres grups de generació. Cal destacar que els treballs s’han dut a terme amb equips mixtos de Électricité de France (EDF), els quals “ens han donat suport tècnic i humà i ens han acompanyat durant tot el procés”.

Segons s’ha explicat durant la compareixença, els treballs van començar l’any 2020 amb el peritatge del grup 3, el més nou, el qual acumulava quinze anys de funcionament i afrontava el seu primer gran manteniment. Posteriorment, el 2021 es va procedir a definir i estocar el material necessari per executar les intervencions dins els terminis previstos. Paral·lelament, es va fer una aturada d’un any per realitzar el peritatge dels grups més antics, fabricar peces a mida i preparar el material abans d’iniciar els treballs de manteniment pròpiament dits.

El programa de manteniment s’ha allargat cinc anys i ha permès intervenir de manera integral els tres grups de generació. | Marvin Arquíñigo

Els manteniments han consistit en el desmuntatge complet de cada màquina per identificar punts de desgast, substituir peces, detectar possibles defectes i revisar elements com l’alternador, les tensions d’aïllament i els components sotmesos a major desgast. En el cas dels grups més antics, en funcionament des del 1934, s’ha dut a terme una intervenció que, segons s’ha indicat, no s’havia fet mai fins ara, amb la substitució de peces originals amb més de noranta anys d’ús, la modificació dels injectors o i la renovació dels punxons, entre altres.

En aquest sentit, el director d’Operacions i Noves Infraestructures de FEDA, Jordi Travé, ha detallat que “estem parlant d’un cost al voltant de 2,5 milions d’euros, però el més important és que hem finalitzat un cicle inversor molt important a nivell de manteniment de tots aquests grups hidroelèctrics”. Travé ha afegit que “aquests grups hidroelèctrics ens donen entre un 15% i un 20% de l’energia del país” i que el manteniment ha suposat “un desmuntatge integral de cada grup, molt complex tant tecnològicament com per les peces, algunes de les quals pesen més de 30 tones”.

El director d’Operacions i Noves Infraestructures de FEDA, Jordi Travé. | Marvin Arquíñigo

Pel que fa als resultats, Travé ha assenyalat que el manteniment “ens ha permès guanyar a nivell energètic” i ha concretat que “hem tingut un guany de potència molt important, al voltant d’uns 1.000 kW, l’equivalent al que tenim a la planta de Grau Roig”. En el cas del grup 2, el manteniment va comportar un increment de potència, mentre que en el grup 1 s’ha registrat una millora en l’eficiència i un estalvi d’aigua gràcies al canvi d’injectors. Actualment, el grup 1 es troba en fase de rodatge, amb un nombre d’hores de funcionament superior per detectar qualsevol incidència, tot i que “està en ple funcionament i està fent la seva feina”.

Travé ha subratllat que la producció hidroelèctrica és “100% renovable” i que permet produir energia de manera estratègica: “Nosaltres produïm quan les hores d’importació són més cares, perquè tenim un pulmó, que és el Llac d’Engolasters, i podem arrencar els grups segons els preus de l’energia”. Segons ha afirmat, això “ens permet garantir un preu competitiu de l’energia”. En relació amb la planificació futura, el director d’Operacions ha explicat que aquests manteniments permeten garantir “un bon funcionament i una bona fiabilitat durant vint anys més”, afegint que “pràcticament podem dir que disposem d’uns grups hidroelèctrics nous”.

