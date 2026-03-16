El SIPAAG denuncia ‘opacitat’ del Govern en les reclassificacions i afirma que la justícia invalida el procés

El Sindicat del Personal Adscrit a l’Administració General (SIPAAG) ha denunciat manca de transparència del Govern arran de les sentències de la Batllia que anul·len el procés de reclassificació dels llocs de treball de l’Administració general corresponent als anys 2023 i 2024. Segons el sindicat, malgrat la rellevància d’aquestes resolucions per al conjunt del personal, l’Executiu no les ha facilitat als representants dels treballadors, fet que ha obligat l’organització sindical a demanar-les directament a la Batllia per poder-ne analitzar el contingut.
Les resolucions judicials conclouen que el procediment seguit és invàlid per diverses irregularitats. Entre els motius exposats hi ha la manca d’intervenció del Comitè Tècnic d’Organització i Gestió, l’òrgan que té la competència per formular propostes de classificació dels llocs de treball. També es posa en relleu que es va aplicar una metodologia externa sense que aquesta estigués regulada prèviament per cap instrument normatiu, així com la validació de classificacions sense que els treballadors coneguessin els criteris ni les puntuacions utilitzades.
El SIPAAG considera que aquesta situació ha generat una vulneració dels drets dels empleats públics, ja que els treballadors no han pogut conèixer els detalls del sistema d’avaluació que ha determinat la seva classificació professional.
El SIPAAG demana als funcionaris que no comparteixen la seva reclassificació que sol·licitin una revisió del seu cas
D’altra banda, el sindicat defensa que la decisió judicial deixa oberta la possibilitat de reclamar. L’ordre de retroacció del procediment implica que l’Administració haurà de reprendre el procés i que, quan es dicti un nou acte per corregir les irregularitats detectades, s’obrirà un nou termini perquè el personal afectat pugui presentar recursos.
En aquest context, l’organització sindical assegura que l’anul·lació del procés no ha de perjudicar els treballadors que han millorat la seva classificació i que han actuat de bona fe. Segons indiquen, es treballarà perquè els drets econòmics ja consolidats es mantinguin i perquè els empleats que considerin que han estat infravalorats puguin obtenir la classificació que els correspon.
Finalment, el SIPAAG ha animat els treballadors que no estiguin d’acord amb la seva reclassificació a presentar una sol·licitud per demanar la revisió del seu cas, amb l’objectiu que el Govern impulsi un nou procediment que sigui ajustat a dret i amb garanties de transparència.