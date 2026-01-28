El Govern “acata” la sentència sobre les reclassificacions de l’any 2023 i sosté que aquesta “no qüestiona el fons”

El Govern ha expressat el seu ple respecte a la sentència judicial que ha declarat nul el procediment de reclassificació d’alguns llocs de treball dut a terme durant el 2023 i ha confirmat que ha acatat la decisió sense recórrer-la per “major transparència”. Així ho ha manifestat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d’aquest dimecres, en què ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat a la plantilla de l’administració pública.
Casal ha explicat que la resolució forma part d’una sèrie de sentències que “qüestionen exclusivament aspectes de caràcter procedimental i normatiu” i, en particular, la manca de desenvolupament d’un reglament específic previst. En aquest sentit, ha remarcat que “la sentència no entra a valorar el fons de les reclassificacions dels llocs de treball ni els criteris objectius que han emparat l’avaluació feta per l’empresa externa”, sinó que se centra en la forma com s’ha articulat el procediment.
El ministre portaveu ha insistit que el Govern no ha improvisat el procés, ja que aquest s’ha basat en una normativa interna i s’ha aplicat de manera homogènia en totes les reclassificacions afectades. Tot i això, ha admès que aquesta normativa “no tenia rang reglamentari” i que la justícia ha determinat que calia regular-la formalment i garantir la participació del Comitè Tècnic d’Organització i Gestió. “El que ens diu la sentència és que s’ha de regularitzar la forma procedimental”, ha afirmat.
Segons ha detallat Casal, la decisió judicial ha anul·lat totes les reclassificacions efectuades el 2023, les quals hauran de ser reintroduïdes seguint el nou marc normatiu. Amb tot, ha subratllat que això “no ha de comportar efectes econòmics ni professionals” per als treballadors afectats, ja que no s’ha posat en dubte la metodologia emprada ni els resultats obtinguts. “El resultat serà segurament el mateix, perquè no s’ha qüestionat la manera d’arribar-hi, sinó el procediment establert”, ha assegurat.
Així, l’ens governamental ha avançat que la voluntat del Ministeri de Funció Pública ha estat presentar el reglament al Consell de Ministres durant el mes de febrer. Aquest text ha de definir com s’inicia el procediment de reclassificació, quins òrgans hi participen, els terminis i la informació necessària per concloure’l. Casal ha destacat que la metodologia de valoració, basada en un model internacional, “es mantindrà intacta”, ja que es tracta d’una eina internacionalitzada i independent que l’Executiu no pot alterar.
En resposta a les presumptes inquietuds d’alguns representants sindicals, el portaveu ha indicat que el nou reglament permetrà una participació més clara i reglada dels agents socials. En aquest sentit, també ha recordat que les reclamacions judicials han estat impulsades “de forma totalment independent” per alguns assalariats públics i que forma part del funcionament normal de l’Estat de dret que, en ocasions, la justícia doni la raó a l’administració i, en d’altres, als administrats.
Finalment, Casal ha reiterat que el Govern ha de respondre estrictament al que estableix la sentència i garantir que el procediment es faci sota criteris reglats. “No es tracta de reinterpretar les reclassificacions, sinó d’ordenar el camí per arribar-hi”, ha conclòs, tot remarcant que la “maquinària” de valoració dels llocs de treball continuarà sent la mateixa, amb un procediment ara plenament regulat.