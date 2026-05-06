  • El recorregut previst per a la mobilització del 16 de maig per part del Sindicta de l'habitatge. | SHA
Mobilització el 16 de maig

El Sindicat per l’Habitatge defineix el recorregut de la protesta del 16M contra la crisi d’habitatge fins a Govern

La manifestació sortirà a les 19.00 hores des del del Km 0 i reclamarà mesures contra l’encariment dels lloguers i les expulsions residencials al país

El Sindicat per l’Habitatge ha anunciat el recorregut de la manifestació convocada per al pròxim 16 de maig, una mobilització que culminarà davant de la rotonda de Govern per reclamar canvis en les polítiques d’habitatge. La protesta començarà a les 19.00 hores amb una concentració a la rotonda del Km 0, mentre que la marxa s’iniciarà mitja hora més tard. L’itinerari previst passarà pel carrer de la Unió, l’avinguda Meritxell, la plaça de la Rotonda i el carrer Prat de la Creu abans d’arribar al punt final de la convocatòria.

La convocatòria arriba després de les protestes impulsades els darrers mesos pel col·lectiu. El sindicat ja havia advertit la mobilització, i en van fer una previa durant la visita del copríncep episcopal, Emmanuel Macron, el passat 28 d’abril. Cal recordar que, durant el discurs del cap de Govern, Xavier Espot, abans de la intervenció de Macron, es van sentir xiulets i crits de “Espot a la Seu” com a mostra del malestar existent per la situació de l’habitatge.

A través de les xarxes socials, l’organització assegura que “quan el diàleg es converteix en paper mullat, la mobilització és una necessitat” després de “mesos de reunions, propostes i feina política”. El col·lectiu defensa que la protesta respon a situacions de pujades abusives, amenaces i “expulsions” i considera que la legislació actual “no garanteix que la gent es pugui quedar a casa seva”.

Entre les reivindicacions plantejades hi ha la regulació dels preus dels lloguers, la prohibició dels desnonaments sense alternativa habitacional, la creació d’un registre públic de la propietat i d’un cens complet d’habitatges, així com la fi del que denominen “la trampa del fill”. El sindicat sosté que aquestes demandes “no són màxims, són mínims” i remarca que la normativa “encara es pot canviar” si es manté la pressió als carrers.

Els xiulets ofeguen el discurs del cap de Govern a la plaça del Poble amb crits de ‘Espot dimissió’ i ‘Habitatge digne’

