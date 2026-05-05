L’Executiu destinarà 35 milions d’euros del superàvit a l’habitatge públic i preveu incorporar uns 200 pisos més

Dels 88 milions d’euros de superàvit amb què el Govern va tancar el 2025, 35 milions es destinaran a “incrementar el parc públic d’habitatge”. Així ho ha indicat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui ha afirmat que, per fer-ho possible, l’Executiu ha hagut d’entrar per via d’extrema urgència el Projecte de llei de modificació de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques, el qual rebrà el vistiplau aquest dijous en sessió parlamentària.
Concretament, el que s’aprovarà dijous és la modificació de l’article 18, la qual permetrà continuar retornant deute i fer inversions “com les que farem en habitatge i salut”, ha apuntat el ministre de Finances, Ramon Lladós. Això sí, ha puntualitzat que, tot i que es continuarà retornant deute, “es farà a un ritme més lent”, a causa d’aquestes inversions. En detall, es destinaran 21,6 milions d’euros a l’adquisició d’edificis, 6,4 milions a l’adquisició de terreny, 6 milions a la construcció d’edificis i 1 milió a projectes constructius. Així tot, Marsol ha deixat clar que “la llei preveu que es podran reassignar”, segons les necessitats de cada moment.
D’aquesta manera, Marsol ha reiterat que la “prioritat” de l’Executiu és “ampliar el parc públic” i ha recordat que ja es disposen de 470 habitatges d’aquest àmbit, tot i que “tots en fases de construcció”. Ara, caldrà sumar-hi els edificis que el Govern adquirirà o construirà amb els 35 milions d’euros esmentats. “Calculem que ens haurà de donar per a 150 o 200 pisos més”, ha indicat. En aquest sentit, ha remarcat que es “prioritzaran edificis que estiguin acabats”, ja que l’objectiu és treure el concurs tot just s’aprovi la modificació, dues setmanes després.
De fet, Marsol ha informat que durant el període que el concurs estava tancat hi havia molts propietaris interessats i confia que ho continuïn estant ara que el concurs es tornarà a obrir. A més, la modificació també preveu un canvi en la Llei del fons per “si surt l’oportunitat d’algun terreny o edifici poder-lo comprar sense modificar la llei”, així com “una modificació del Codi de l’Administració per si apareix algun edifici o terreny d’algun comú”, ha afegit la ministra.
Prop de cinc milions d’euros per a un dispositiu de ressonància magnètica nuclear i un robot quirúrgic
D’altra banda, d’aquests 88 milions d’euros mencionats, se’n destinaran 5,15 a inversions a la cartera de Salut. La més alta serà de 2,4 milions d’euros per a una màquina de ressonància magnètica nuclear de darrera generació, incloent-hi en aquest preu l’adequació i la instal·lació. També s’invertiran 2 milions d’euros en un robot quirúrgic, el qual, segons la ministra de Salut, Helena Mas, “ens permetrà ampliar la cartera de serveis evitant desplaçaments innecessaris i millorar l’eficiència”.
En aquesta línia, la ministra ha indicat que amb aquestes tecnologies “serem més atractius per professionals que puguin venir al país”, ja que aquest robot, entre altres funcions, permet que hi hagi uns “procediments quirúrgics d’alta complexitat”. Segons Mas, els tres grans àmbits d’actuació són: cirurgia, urologia i ginecologia.
Finalment, es destinaran 750.000 euros a millorar la plataforma de l’heliport, com correccions al desgast de l’aïllament i adequacions als estàndards internacionals aeronàutic. Amb tot, Mas ha recordat que des de l’inici de la legislatura s’han invertit 27 milions d’euros al Ministeri de Salut.