  • Maria Nazzaro i Christian Fernandes, durant la presentació de la setzena edició de la Setmana de la Diversitat Cultural. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
Agències
Activitats gratuïtes i obertes a tota la ciutadania

La Setmana de la Diversitat Cultural reunirà fins a 18 entitats amb una aposta per formats “més familiars i íntims”

Nazzaro destaca que l’objectiu és “posar en valor la diversitat”, mentre dissabte es consolida com “el dia més fort” amb una mostra gastronòmica

Andorra la Vella acollirà de l’11 al 16 de maig la setzena edició de la Setmana de la Diversitat Cultural, reunint enguany fins a 18 entitats. La consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, ha presentat aquest dimarts la programació, la qual s’emmarca al voltant del Dia Mundial de la Diversitat Cultural promogut per la UNESCO i que inclourà activitats gratuïtes i obertes a tota la ciutadania amb l’objectiu de “posar en valor la diversitat de les entitats que formen part de la nostra societat”.

En aquesta línia, Nazzaro ha explicat que l’edició d’enguany aposta per formats més reduïts per afavorir la interacció entre cultures. “Són propostes més familiars i íntimes, llocs on poder compartir i reflexionar, cosa que sovint costa més als esdeveniments més grans”, ha assenyalat. El programa inclourà conferències, tallers de cuina (amb una proposta específica per a joves) i un ball social caribeny, a més de la tradicional mostra gastronòmica i cultural prevista per dissabte. Una de les novetats serà l’acte inaugural de l’11 de maig, amb un espectacle teatral organitzat amb la col·laboració de l’ambaixada de Colòmbia i el Govern.

El projecte comú d’aquesta edició, sota el títol ‘Una plaça que balla’, es traduirà en una intervenció artística permanent a la plaça Guillemó. La iniciativa preveu la instal·lació de rajoles amb noms de balls representatius de diverses cultures amb la voluntat que l’espai “sigui un reflex de la convivència cultural més enllà de la setmana d’activitats”. La inauguració està prevista per al 12 de maig. La setmana culminarà dissabte amb una jornada festiva que inclourà un cercavila des de la plaça de la Rotonda fins a la plaça Guillemó i una mostra de cultures.

Per la seva banda, el president de l’Associació Cultural de Residents de l’Alto Minho a Andorra, Christian Fernandes, ha posat en relleu la jornada de dissabte, la qual ha qualificat com “el dia més fort” de la setmana. En aquest sentit, ha detallat que hi participaran una desena d’entitats de països com Argentina, Colòmbia, Filipines, Índia o Portugal, els quals oferiran tastos de cuina tradicional “a preus assequibles” i actuacions de dansa i música. “La proposta permet fer tangible la multiculturalitat en pocs metres quadrats”, ha afegit.

