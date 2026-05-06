Nous treballs viaris aquest estiu

França reprendrà al juny les obres de la galeria parallaus H2 amb desviaments de trànsit fins a finals d’octubre

La RN22 absorbirà la circulació durant les obres previstes al sector del coll de Puymorens, mentre que l’accés habitual al túnel es mantindrà sense alteracions

Les autoritats franceses han comunicat que aquest estiu continuaran els treballs a la galeria parallaus H2, una actuació que comportarà afectacions viàries a partir del mes de juny en els accessos entre Andorra i França. Segons ha informat Mobilitat, durant el mes de maig es faran treballs preparatoris relacionats amb les instal·lacions d’obra, unes tasques que provocaran puntualment pas alternatiu a la zona afectada.

La principal incidència arribarà a partir del 2 de juny i s’allargarà fins a finals d’octubre, període durant el qual el trànsit quedarà desviat per la RN22 per garantir la continuïtat de la circulació en direcció al coll de Pimorent i al Principat. Tot i aquestes modificacions, l’accés al túnel de Puymorens no es veurà alterat. Mobilitat ha remarcat que els vehicles que circulin pel túnel podran mantenir el recorregut habitual sense cap canvi en l’itinerari.

