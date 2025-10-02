El sindicat A118 signa l’acord salarial amb Funció Pública per una ajustada majoria i enmig d’un intens debat intern

El Sindicat dels Bombers A-118 ha signat finalment l’acord amb Funció Pública, després d’un intens debat intern i enmig d’un ambient tens dins de l’organització, segons fonts properes al col·lectiu. Les mateixes fonts han explicat que la decisió s’ha pres “per una petita majoria” i que cal “respectar el resultat”. També han assenyalat que a Funció Pública “han remarcat la voluntat de continuar treballant” per millorar els aspectes que encara generen descontentament.
El sindicat havia de donar resposta avui al matí després de dies de pressió i debat. La Junta admet que la signatura alleuja una part de la càrrega, però insisteix que l’objectiu continua sent la millora de les condicions laborals i salarials. Segons les fonts, l’acord no es considera una derrota: “No hem perdut la batalla, hem sortit reforçats i això no és més que continuar la lluita”. El sindicat preveu convocar una Assemblea Ordinària en les pròximes setmanes per debatre els pròxims passos.