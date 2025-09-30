El SEP dona el sí a l’acord retributiu amb Govern malgrat les discrepàncies i la denuncia per “manca de transparència”

El Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) ha signat avui, 30 de setembre, l’acord de política retributiva amb el Govern després de mesos de negociacions intenses. La decisió arriba malgrat que el sindicat ha expressat el seu malestar per la manca de transparència en el procés i per la no-acceptació d’algunes de les esmenes presentades. “Han sigut unes negociacions difícils, amb alts i baixos de tota mena durant tot el procés”, han afirmat fonts sindicals.
El punt de partida del SEP va ser l’assemblea celebrada el desembre del 2024, d’on en van sortir quatre demandes clares. La primera, l’augment de la base retributiva dels diferents llocs de treball del cos d’educació, que s’ha concretat en pujades que oscil·len entre el 4,05% i el 14,19% depenent de la categoria. Per als treballadors jubilats durant el 2025, s’ha aconseguit garantir un increment màxim del 10% sobre el salari base, tot i que queden fora les prejubilacions.
La segona demanda era el reconeixement de l’experiència dels interins a través de complements d’antiguitat en les mateixes condicions que els funcionaris. E pacte recull que els interins podran percebre triennis, amb un màxim de dos triennis reconeguts pels anys ja efectuats. Inicialment es plantejava reconèixer-ne tres, però la proposta es va reduir per limitar l’impacte pressupostari.
En tercer lloc, el SEP reclamava complements específics per al cos d’educació, amb l’objectiu d’assimilar els drets retributius als d’altres cossos especials i als models educatius dels països veïns. Aquesta reivindicació s’ha traduït en la creació d’un pagament únic en forma de complement de productivitat, el qual compensa la manca de desplegament del sistema d’avaluació de l’acompliment (AvAc).
Finalment, es va posar sobre la taula la compensació per la suspensió del GADA i la manca de creixement horitzontal. Aquesta qüestió ha estat la més complexa, ja que el Govern ha rebutjat algunes de les esmenes presentades pel sindicat, argumentant que els detalls “ja constaran al redactat del decret i de la llei que es deriven d’aquest acord”. El SEP ha acceptat la justificació, tot i remarcar que “el text de l’acord no s’ha de llegir com un text jurídic amb tot el detall d’aplicació, sinó com un acord polític que s’ha de traduir en llei”.
Tot i signar el document, el sindicat no ha amagat el seu malestar amb el Govern. “Ha mancat per part de Govern el nivell de formalisme i transparència esperada per una negociació d’aquesta magnitud i rellevància”, han denunciat. Malgrat tot, el SEP considera que l’acord és positiu: “Avui 30 de setembre signarem l’acord de política retributiva amb Govern, ja que el text acordat respecta el mandat de l’assemblea celebrada el passat mes de juny”.