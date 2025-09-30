El debat per l’acord sobre els augments salarials que obre esquerdes entre els sindicats dels cossos especials

Les negociacions entre els sindicats i el Govern per definir la política retributiva dels cossos especials arriben al seu punt més tens després de mesos de reunions, revisions i esmenes. El que havia de ser un acord històric d’augment salarial s’ha convertit en un document signat amb reticències, crítiques i divisions entre els representants sindicals.
El Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) ha confirmat que finalment signarà el text, malgrat denunciar la manca de transparència del procés i reclamar més concreció en quatre eixos clau: l’augment de la base retributiva, el reconeixement de l’experiència dels interins, la creació de complements específics i la compensació per la suspensió del GADA. “El text acordat respecta el mandat de l’assemblea, però és només un primer pas”, han assenyalat fonts del comitè executiu del SEP, que també han recordat que el Govern ha rebutjat algunes de les esmenes, amb l’argument que els detalls “ja constaran al decret i a la llei”.
En paral·lel, el Sindicat de Bombers d’Andorra (SIBA) també ha anunciat que signarà, tot i no estar-hi d’acord. “Hi ha un cansament espantós i no volem entorpir l’augment a la resta de departaments”, expliquen. Asseguren que la decisió respon a la voluntat de no bloquejar un procés que afecta altres cossos, però insisteixen que la seva situació és insostenible. “Quan veiem totes les graelles ens adonem que nosaltres som els últims amb salari. Costa molt justificar que un bomber cobri menys que un bander. No vull desmerèixer la seva feina, però les competències que tenim són incomparables”, afegeixen.
El sindicat manté que els Bombers han estat els primers a posar sobre la taula el debat salarial i que ara se senten “abandonadíssims per part de la ministra”. Malgrat la signatura, insisteixen que hi ha punts pendents que caldrà resoldre: “El primer informe que va aterrar a Govern el vam promoure nosaltres. I al final ens adonem que hem estat molt poc considerats”.
L’Associació de Bombers d’Andorra (ABA), en canvi, ha optat per plantar-se i rebutjar l’acord. L’entitat critica especialment que el text no especifica prou clarament el concepte d’“obligatorietat” en les jubilacions, un detall que, segons remarquen, genera diferències entre professionals que es retiren en les mateixes condicions. “Finalment la nostra proposta ha estat rebutjada, deixant-nos un cop més en desavantatge respecte d’altres cossos”, han apuntat des de l’ABA.
Tanmateix, des de l’A-118 i el SIBA coincideixen a assenyalar que els Bombers tenen els salaris més baixos de tots els cossos especials i denuncien un “rebuig sistemàtic” a les seves propostes. Malgrat això, SIBA reconeix que hi ha negativa interna: “La gent no està d’acord, i és veritat que hem signat per cansament”. També remarquen que donaran suport a l’A-118 en cas que decideixin emprendre accions de pressió. “Una cosa és que signem, però no vol dir que hi estiguem d’acord”, insisteixen.
El debat sobre les pressions
El pols entre sindicats i Govern ha obert també el debat sobre fins a quin punt els cossos poden activar mesures de força per aconseguir avenços. Fonts sindicals dels Bombers admeten que existeixen eines per generar pressió, com deixar de fer guàrdies extra, però matisen que no tenen capacitat d’organitzar res de manera centralitzada: “Les fórmules per fer pressió les tenim, però el SIBA no pot organitzar ni coordinar res”.
El malestar és evident, i la reunió prevista per demà entre sindicats i Govern es presenta dins d’un marc amb sensibilitats evidents. “Demà tenim reunió amb la ministra i el secretari d’Estat. La qüestió és que portem molts mesos treballant i al final hem arribat a un model de compensació per tothom. Però això no vol dir que estiguem satisfets”, conclouen des del SIBA.