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  • Un equip conjunt dels GRAE Subaquàtics dels Bombers de la Generalitat de Catalunya i de la Unitat Subaquàtica dels Bombers d’Andorra. | Bombers de Catalunya
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Cooperació en emergències d'altura

Els Bombers d’Andorra i Catalunya posen a prova tècniques de rescat subaquàtic en alta muntanya extrema

L’exercici s’ha desenvolupat a 2.600 metres d’altitud en un entorn condicionat per la dificultat d’accés i les baixes temperatures de l’aigua

Un equip conjunt dels GRAE Subaquàtics dels Bombers de la Generalitat de Catalunya i de la Unitat Subaquàtica dels Bombers d’Andorra ha dut a terme un entrenament especialitzat als Estanys Forcats, en un entorn d’alta muntanya situat a 2.600 metres d’altitud.

L’objectiu de la maniobra ha estat posar a prova protocols de recerca i salvament sota l’aigua en un escenari condicionat per l’orografia de la zona i la temperatura extrema de l’aigua, dos factors que compliquen qualsevol intervenció d’emergència.

Durant l’exercici s’ha recreat una operació de rescat en un medi de difícil accés, fet que ha obligat els efectius a desplegar tècniques específiques de progressió i orientació sota l’aigua. Entre els procediments treballats hi ha l’ús de sistemes de guia per operar en un espai parcialment confinat, una situació que requereix una elevada precisió i coordinació entre els especialistes participants.

Paral·lelament, l’ambaixada d’Espanya al Principat ha informat de la presència a Andorra d’efectius de la Unitat d’Activitats Subaquàtiques i del Grup d’Especialistes en Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil d’Osca. La visita s’emmarca en una estada destinada a reforçar l’intercanvi operatiu i la col·laboració tècnica amb els serveis andorrans.

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