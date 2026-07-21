Els residents del país van invertir l’any passat una mitjana de 1.254 euros atorgats a cobrir més de 177.000 viatges

L’any 2025, els residents al Principat van fer 177.465 viatges i excursions, dels quals el 43,3% corresponen a viatges i el 56,7% a excursions. En aquest sentit, el nombre mitjà de persones per viatge va ser d’1,92 persones, mentre que pel que respecta al nombre mitjà de persones per excursió, va ser d’1,86. Interessant saber que el nombre de nits passades fora d’Andorra va ser de 641.591 i la durada mitjana dels viatges, va ser de 8,35 nits.
Durant tot l’any anterior, la despesa total associada als viatges va ser de 93.379.872 euros. La despesa mitjana per viatge es va situar en 1.254,05 euros, mentre que la despesa mitjana per persona va ser de 673,78 euros. Pel que fa a l’estada, la despesa mitjana per nit va arribar als 150,22 euros, i la mitjana per nit i per persona es va establir en 75,11 euros. Quant a les excursions van suposar una inversió de 14.774.127 euros, i situant-se la despesa mitjana per cadascuna entorn els 146,85 euros i la mitjana per persona de 78,75 euros.
El nombre de pernoctacions efectuades al llarg de l’any fora del país va ser de gairebé 1.283.200 nits
Un any que va deixar com el principal país de destí dels viatges Espanya, amb un 71,6% del total, seguit de l’agrupació d’altres països amb 15,1% del total. Respecte al destí de les excursions, el 91,9% van tornar a ser a Espanya, i la resta van tenir lloc a França amb un 8,1%. Segons el tipus d’allotjament principal utilitzat en aquests, els de mercat van representar el 37,5% del total, mentre que els allotjaments de no mercat van suposar el 62,5%.
El tipus de transport principal fet servir va ser el vehicle lleuger de motor (76,3%), seguit del transport aeri (18,8%) i el transport amb autobús (2,5%). Segons les mateixes dades fetes públiques aquest dimarts pel Departament d’Estadística, el nombre de viatgers va ser de 147.500 (45,1%) i el d’excursionistes de 179.696 (54,9%). El nombre de pernoctacions fora d’Andorra, cal afegir, va ser d’1.283.197 nits.
La diversió pel simple fet de viatjar, la raó número u
Durant aquest passat 2025, 61.011 viatgers van iniciar el viatge coincidint en els mesos d’estiu (juliol, agost i setembre), representant així un 41,4%. D’igual forma, val la pena indicar que en el mes d’abril van viatjar un total de 18.478 persones (12,5%) coincidint amb les vacances de Setmana Santa.
Quant als principals motius, destaquen els viatgers que ho van fer per vacances i oci, expressant aquesta raó el 73% del total, seguidament dels viatgers que ho van fer per visites a familiars o amics, amb un 25,6% del total. Només el 0,6% van viatjar pel motiu principal de tractament de salut.
Una altra dada a conèixer és que els excursionistes que es desplaçaven majoritàriament per motius de vacances i oci representaven el 37,2% del total, seguit del 25,9% que viatjaven per motius de compres i el 19,5% que ho van fer per efectuar alguna visita a familiars o amics.