El servei de bus nocturn es reforça durant tot l’estiu per cobrir les principals festes majors programades

El servei de transport nocturn tornarà a ampliar freqüències i recorreguts durant els mesos d’estiu per facilitar els desplaçaments dels assistents a les diferents festes majors i celebracions populars que tindran lloc arreu del país. Segons ha informat Mobilitat, els reforços afectaran les línies BN1, BN2 i BN3 i es desplegaran progressivament a Encamp, Ordino, la Massana, Canillo, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria.
El primer reforç entrarà en funcionament aquest mateix cap de setmana coincidint amb la festa del poble d’Encamp. Divendres i dissabte, la línia BN2 oferirà una freqüència de pas cada 30 minuts per facilitar l’accés i el retorn dels assistents. El dispositiu continuarà amb el Roser d’Ordino, els dies 3 i 4 de juliol, quan el BN3 incorporarà una llançadora directa entre Ordino i Andorra la Vella i ampliarà el servei fins a les 5.30 hores de la matinada. Una setmana més tard, durant el Roser de la Massana, els dies 10 i 11 de juliol, aquesta mateixa línia circularà també cada 30 minuts.
Els reforços arribaran posteriorment a la festa major de Canillo, els dies 17 i 18 de juliol, amb una freqüència de pas de 30 minuts a la línia BN2. Pel que fa a Sant Julià de Lòria, del 24 al 28 de juliol, s’intensificarà el servei del BN1. Els divendres i dissabtes circularà cada 20 minuts entre les 23 hores i les 5.20 hores, mentre que diumenge i dilluns ho farà cada 30 minuts fins a les 4.30 hores. A més, durant les festes majors d’Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria també es reforçarà la línia BN3, que passarà a tenir una freqüència de pas de 30 minuts.