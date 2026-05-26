  Les expedicions també augmenten, especialment en dies laborables, amb una mitjana de 819 trajectes diaris, un 10,5% més.
Augment sostingut del transport públic

Els viatges en transport públic freguen els tres milions entre gener i abril amb més expedicions diàries registrades

Les validacions subvencionades continuen augmentant i ja representen prop del 80% dels trajectes durant els primers quatre mesos de l'any

El nombre de viatges en transport públic continua creixent al Principat. Entre els mesos de gener i abril d’aquest any s’han registrat 2.969.654 validacions, xifra que representa un augment del 0,3% respecte del mateix període de l’any anterior, quan es van comptabilitzar 2.961.906 trajectes, segons les dades publicades pel departament d’Estadística a partir de les xifres facilitades per Indústria.

Per companyies, les validacions de l’empresa Nadal han arribat a 803.695 viatges, amb un increment interanual del 4,2%. En canvi, Coopalsa ha registrat una lleugera davallada de l’1,1%, amb 2.165.959 validacions acumulades durant els quatre primers mesos de l’any.

Les dades també mostren un augment de les expedicions efectuades. En dies laborables, la mitjana se situa en 819 expedicions, un 10,5% més que el mateix període de l’any passat. Els dissabtes la mitjana ha crescut un 9,5%, fins a les 526 expedicions, mentre que els diumenges i festius l’increment és del 16,6%, amb una mitjana de 503 trajectes.

Nadal incrementa les validacions un 4,2%, mentre Coopalsa registra una lleugera disminució respecte del mateix període anterior

Pel que fa als viatges subvencionats, aquests continuen guanyant pes dins del conjunt del sistema. Entre gener i abril, el 79% dels trajectes han estat subvencionats, davant del 77,6% registrat durant el mateix període del 2025. L’import acumulat destinat a aquestes ajudes ascendeix a 2,67 milions d’euros, un 2% més en comparació amb l’any anterior.

Durant el mes d’abril, el nombre total de validacions va ser de 653.987, xifra que representa una disminució del 2,6% respecte del mateix mes del 2025, amb 17.176 viatges menys. En aquest període, Nadal va registrar prop de 196.800 validacions, un 4,7% més interanual, mentre que Coopalsa en va sumar 457.185, amb una caiguda del 5,4%.

Quant a les expedicions del mes d’abril, els dies laborables es van efectuar de mitjana 772 trajectes, mentre que els dissabtes se’n van registrar 470 i els diumenges o festius, 433. Les expedicions laborables van augmentar un 3,1% i les de diumenges i festius, un 0,5%, mentre que els dissabtes van disminuir un 5,2%.

Les dades també indiquen que durant el mes d’abril el Govern va subvencionar 568.850 viatges, equivalents al 87% del total mensual. Aquesta proporció supera el 83% registrat el mateix mes de l’any anterior. L’import subvencionat va ser de 646.797 euros, amb un increment interanual del 2%.

