El sector hoteler manté l’ocupació per sobre del 82% a l’agost, però alerta de les dificultats per cobrir les plantilles

L’ocupació hotelera s’ha situat en el 82,29% durant el mes d’agost, pràcticament en línia amb el 82,67% registrat durant el mateix període de l’any passat i amb una diferència de només 0,38 punts percentuals. Així ho ha comunicat aquest dimecres la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), des d’on destaquen especialment que, per segon any consecutiu, l’ocupació durant aquest mes s’ha mantingut per sobre del 80%, uns nivells que, segons l’entitat, no apareixien en els registres anteriors a la pandèmia. Una estabilitat que arriba després d’un juliol especialment favorable i que permet que els dos principals mesos de la temporada d’estiu tanquin amb una millora conjunta d’1,78 punts percentuals respecte al 2025.
L’evolució de l’agost, però, no ha estat homogènia al llarg de tot el mes, amb una setmana central que s’ha situat per sota dels registres de l’any anterior i un calendari en què el 15 d’agost no ha generat enguany el pont tradicional. Territorialment, les parròquies centrals i les Valls del Nord han mantingut unes xifres similars a les del 2025, mentre que les Valls del Valira han experimentat un lleuger descens. Malgrat aquesta irregularitat, des de la UHA posen el focus en el comportament conjunt de juliol i agost, amb el primer dels dos mesos com a principal responsable de la millora registrada respecte de l’estiu anterior.
En aquest sentit, la lectura del conjunt de la temporada també manté el balanç en positiu, tot i que amb una diferència més reduïda. Entre juny i agost, l’ocupació hotelera ha millorat en 0,43 punts percentuals respecte al mateix període del 2025, una evolució que el sector relaciona amb el pes que continua adquirint Andorra com a destinació durant els mesos d’estiu. La muntanya, la natura, la seguretat, la qualitat de l’oferta i l’agenda d’activitats són alguns dels principals actius que identifica l’entitat, als quals se sumen els canvis en els hàbits de viatge i la recerca de temperatures més moderades durant els mesos de més calor.
Les bones xifres d’ocupació contrasten, però, amb les dificultats que una part important dels establiments ha tingut aquest estiu per completar les plantilles. La UHA assegura que diversos hotels no han pogut cobrir totes les vacants disponibles i recorda que ja havia advertit que la quota inicial de treballadors temporers seria insuficient per respondre a les necessitats del sector. La quota extraordinària que es va obrir a finals de juliol va arribar, segons exposa l’entitat, quan una part dels treballadors que havien arribat al Principat a l’inici de la temporada ja havien marxat després que s’esgotés la primera quota.
Aquesta situació, segons la patronal hotelera, ha provocat un desgast important tant entre els establiments com entre els equips que hi treballen i, en determinats casos, ha limitat la possibilitat d’oferir els serveis amb el nivell que les empreses haurien volgut. Davant d’aquest escenari, la UHA considera necessari que les futures quotes s’ajustin millor a les necessitats reals del sector i, especialment, que estiguin disponibles en el moment en què els establiments han de formalitzar les contractacions, evitant així que una eventual ampliació arribi quan una part dels treballadors disponibles ja hagi abandonat el país.
Finalment, la UHA situa la desestacionalització com una de les principals assignatures pendents del sector, tenint en compte que l’agost continua sent el mes amb una ocupació hotelera més elevada de tot l’any. Per a l’entitat, aquestes xifres evidencien al mateix temps la fortalesa de la demanda durant l’estiu i la seva elevada concentració en unes setmanes molt determinades, en un context en què factors com el canvi climàtic i la recerca de destinacions de muntanya poden generar noves oportunitats per al Principat.