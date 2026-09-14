Canillo tanca el primer semestre amb un superàvit de 4,25 milions d’euros, alhora que manté l’endeutament a zero

El Comú de Canillo ha tancat el primer semestre del 2026 amb un superàvit de 4.250.329 euros i un endeutament zero, segons les dades de l’execució pressupostària corresponent al segon trimestre aprovades per la corporació. A 30 de juny, els ingressos liquidats s’han situat en 13.637.496,57 euros, mentre que les despeses liquidades han assolit els 9.387.166,85 euros. D’aquesta manera, l’execució pressupostària sense romanents deixa un diferencial positiu de més de 4,25 milions d’euros i reflecteix una capacitat d’ingressos superior a les despeses executades durant els primers sis mesos de l’any.
Les dades del tancament del segon trimestre mostren així una situació pressupostària positiva, mentre que el document aprovat incorpora també l’evolució de l’endeutament i de la tresoreria com a indicadors de la situació financera de la corporació. En aquest sentit, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha destacat que «la situació econòmica del Comú ens permet afrontar amb garanties les inversions i actuacions previstes per a la parròquia». Alcobé ha vinculat aquesta capacitat inversora amb les actuacions que la corporació té previst desenvolupar i amb la millora dels serveis públics adreçats als ciutadans.
Altrament, i en l’àmbit urbanístic, el comú ha aprovat el Pla parcial de la unitat d’actuació situada a les Boïgues del Borronet Oest, al llarg de la carretera del Forn (CS-251), amb l’objectiu d’ordenar i desenvolupar urbanísticament aquest sector. El planejament afecta una superfície privada neta de 3.893,16 metres quadrats, qualificada com a zona de desenvolupament suburbà i estableix que la urbanització s’executarà en una única fase. En total, 476,16 metres quadrats es destinaran a sistemes de comunicació, dels quals 264,05 corresponen a la carretera del Forn i 212,11 al camí comunal, als quals se suma una cessió obligatòria i gratuïta de 432,57 metres quadrats.