Canillo adjudica per deu anys el nou servei de recollida de residus amb més control i una renovació de contenidors

El Comú de Canillo adjudica el nou servei de recollida de residus a l’empresa Pirinenca de Serveis, SA per un màxim de deu anys. Aquest servei inclourà, entre altres tasques, la recollida de brossa domèstica, matèria orgànica, envasos lleugers, vidre, paper i cartró. Tot i això, s’aclareix que, en el cas de la recollida de matèria orgànica, aquesta es farà de manera progressiva en funció del grau d’implementació del servei.
Es preveu que l’empresa adjudicatària apliqui també mesures de millora i de seguiment del servei. En aquest nou model, s’espera que es faci una renovació anual dels contenidors, basant-se en el seu estat i en criteris com la freqüència d’avaries, així com la implementació d’una brigada per a la neteja d’aquests i d’un sistema que permeti fer un seguiment de les actuacions de desinfecció, neteja i rentat dels entorns. S’espera, però, que aquestes mesures s’apliquin de manera progressiva fins a finals d’any.
D’altra banda, es preveu que el contracte tingui un cost de 528.321,75 euros anuals per al comú. També hi ha una reducció significativa del cost de la brossa resta, que passa de 297.823 a 233.317 euros anuals, i del vidre, que passa de 80.311 a 39.403 euros anuals. Pel que fa al cost dels envasos lleugers, aquest se situa en 85.948 euros anuals, mentre que el del paper i cartró és de 86.887 euros anuals.
Per altra banda, en referència al manteniment i la millora de la xarxa d’aigües, s’adjudica a CAPICSA el contracte per dur a terme actuacions urgents de reparació, manteniment i millora de les xarxes d’aigua potable, pluvial i residual, amb l’objectiu de garantir-ne el bon funcionament i la conservació. Es preveu una dotació de 100.000 euros, sense IGI, per al 2026, amb una previsió de 100.000 euros anuals per als exercicis següents.