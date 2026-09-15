Els comuns volen tenir les ‘body cam’ operatives l’1 de desembre i pressionen Interior per accelerar el marc legal

Els comuns volen que els agents de circulació puguin començar a utilitzar les ‘body cam’ a partir de l’1 de desembre i han acordat treballar conjuntament per disposar d’un reglament que en reguli l’ús. La qüestió, doncs, s’ha abordat aquest dimarts durant la reunió de cònsols i, segons ha explicat posteriorment el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, hi ha un «compromís unànime» per avançar en dita direcció: «Hem posat en comú les diferents experiències de les parròquies i hem agafat el compromís d’aprovar un reglament entre tots els comuns perquè, a partir de l’1 de desembre, cada comú pugui utilitzar-les si escau», ha assenyalat, defensant que «no podem esperar més, és una qüestió de seguretat per als agents i de transparència per als ciutadans».
En aquest sentit, l’objectiu de les corporacions comunals passaria perquè el reglament estableixi en quines circumstàncies es poden activar les càmeres, allunyant-se així d’un ús les 24 hores del dia. «La voluntat no és augmentar el control de la ciutadania perquè sí, sinó que, en els casos que s’escaigui, poder obtenir proves o documentació gràfica si hi ha qualsevol incident», ha explicat el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, qui ha insistit que «no es tracta d’anar gravant les 24 hores del dia en tots els actes de servei», sinó que el marc regulador haurà de determinar «quan es poden utilitzar i sota quines condicions».
«La voluntat no és augmentar el control de la ciutadania perquè sí, sinó que, en els casos que s’escaigui, poder obtenir proves o documentació gràfica si hi ha qualsevol incident» – Cerni Cairat
Així, l’escenari que es contempla és poder arribar a principis de desembre amb el reglament aprovat i que aquest pugui ser verificat en matèria de protecció dades, motiu pel qual s’haurien d’accelerar els canvis legals que encara puguin ser necessaris. En aquest sentit, González ha reiterat que els comuns no volen «traspassar segons quines línies», però ha advertit que «no podem dilatar més una inversió que ja s’ha fet». «Hem parlat amb la ministra [Ester Molné] i li hem traslladat que el temps apressa. Hem de solucionar tot el que hi ha darrere de la llei i sé que hi ha el compromís de la ministra per anar-hi treballant», ha afirmat el cònsol de la capital.
L’elecció del mes de desembre respon, precisament, a l’arribada de dates assenyalades com la Puríssima i Nadal, les quals faran augmentar l’afluència al país: «Hem de tancar aquest tema com més aviat millor», ha insistit González, mentre que Cairat ha reconegut que «aquest anunci d’avui és una declaració d’intencions perquè això avanci». «Volem exercir aquesta pressió que creiem necessària perquè les modificacions es duguin a terme amb la major celeritat possible», ha afegit el cònsol lauredià, qui ha defensat també que «des del punt de vista de la seguretat és una eina que s’ha demostrat efectiva […] Ha d’estar tot en marxa de cara a inicis de desembre».
«Hem parlat amb la ministra i li hem traslladat que el temps apressa. Hem de solucionar tot el que hi ha darrere de la llei […] Hem de tancar aquest tema com més aviat millor» – Sergi González
A més, Cairat ha recordat que durant els mesos de la temporada d’hivern «s’afegeix molta pressió en matèria de seguretat» per l’afluència de visitants, l’activitat a les pistes d’esquí i els sectors vinculats a l’oci nocturn: «Els agents que intervenen de manera més precoç són els de circulació i, per tant, és una eina positiva per a ells i per a la ciutadania», ha remarcat el cònsol, reiterant, una vegada més, que les gravacions es faran «en circumstàncies on realment hi hagi una incidència i no de manera continuada». Cal destacar que tant Sant Julià de Lòria com Andorra la Vella ja han adquirit les ‘body cam’, amb unes cinc càmeres en el cas lauredià, després de la prova pilot efectuada per Canillo durant la Festa Major d’aquest estiu.