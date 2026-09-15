Els Pastorets de Sant Julià aposten pel talent jove en la seva 32a edició amb un nou model de ‘formació’ escènica

Tornen els Pastorets de Sant Julià de Lòria amb la seva 32a edició, la qual inclourà com a principal novetat una nova funció matinal i també un model de direcció que permetrà als joves artistes del país aprendre de la mà dels professionals de les arts escèniques. Així, i segons ha explicat la consellera de Cultura, Teresa Areny, la proposta d’enguany és oferir als joves del país vinculats a les arts escèniques l’oportunitat de participar en un espai de formació juntament amb els professionals encarregats de l’obra i formar part del procés de treball en àrees com la producció musical, la interpretació o l’espai escènic.
«Presentem una direcció que mai hem fet, professional, per donar oportunitat a joves del país que s’estan formant en diferents àmbits de les arts escèniques perquè puguin formar part d’aquest aprenentatge al costat d’una persona com l’Ester, de gran bagatge i experiència», ha explicat Areny. Precisament, l’edició d’enguany tornarà a l’Auditori Claror de la mà d’Ester Nadal com a directora artística del projecte, qui aposta per una obra clàssica, però que incorporarà elements vinculats a la història i la cultura d’Andorra.
«Presentem una direcció que mai hem fet, professional, per donar oportunitat a joves del país que s’estan formant en diferents àmbits de les arts escèniques» – Teresa Areny
«Serà un espectacle tradicional que respectarà que al principi comença amb un pròleg. El gran canvi del pròleg és que Folch i Torres en diu masia i nosaltres en direm borda perquè ho situarem a Andorra. Les anècdotes històriques que apareixeran, i que seran pinzellades, moltes són reals i estan documentades en aquest llibre de Pau Chica, ‘Andorra i la Guerra Civil Espanyola‘», ha apuntat Nadal. Altrament, també s’ha optat per prescindir del tradicional sistema de càstings i fer, els dies 25 i 26 de setembre, uns tallers amb l’objectiu que els participants puguin conèixer diferents àmbits de la creació escènica i la manera de treballar en equip.
Pel que fa a les representacions, es mantindran les quatre funcions habituals, tot i que enguany s’incorporarà com a novetat una sessió matinal. La primera cita serà el 26 de desembre, a les 20.00 hores, mentre que l’endemà, 27 de desembre, la funció començarà a les 18.00 hores. Ja al gener, el dia 3 tindrà lloc la nova sessió matinal, a les 12.00 hores, i el calendari es tancarà el 6 de gener, a les 18.00 hores. La incorporació d’aquest nou horari respon, segons ha explicat Areny, al caràcter familiar de l’espectacle i a la voluntat d’explorar una franja que pugui adaptar-se millor al públic infantil.