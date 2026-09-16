Govern prepara la segona edició de l’Eixivern per continuar impulsant la creació de contingut digital en català

Govern ha posat en marxa els preparatius per celebrar la segona edició de l’Eixivern, la trobada de creadors de contingut en català que es va estrenar al Principat el passat mes de febrer. L’Executiu ha convocat ara un concurs públic per adjudicar-ne l’organització i la difusió, donant així continuïtat a una iniciativa impulsada des de Política Lingüística amb l’objectiu de generar un espai de trobada entre persones que creen continguts en català i fomentar la presència de la llengua en l’entorn digital.
La licitació arriba després que la primera edició de l’Eixivern se celebrés el 21 de febrer, coincidint amb el Dia Internacional de la Llengua Materna, i aplegués una vintena de creadors durant la sessió professional del matí i una cinquantena d’assistents en l’activitat oberta al públic de la tarda. En aquella ocasió, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ja va deixar oberta la porta a donar continuïtat al projecte després de valorar positivament l’estrena: «Estem satisfets d’aquesta primera trobada i ens anima a continuar treballant en un futur».
El nou concurs haurà de determinar ara qui s’encarregarà de desenvolupar la segona edició i la seva estratègia de difusió. La contractació es farà mitjançant un concurs nacional, amb procediment obert i en modalitat ordinària, mentre que les empreses o entitats interessades poden consultar i descarregar gratuïtament el plec de bases a través de la Plataforma de contractació del sector públic. Les propostes s’hauran de presentar telemàticament abans de les 14.00 hores del pròxim 28 d’octubre i l’obertura de les ofertes està prevista per al 29 d’octubre a les 11.00 hores i també es farà telemàticament.