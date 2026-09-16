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  • El Consell General ha actualitzat les retribucions del personal de relació especial. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Societat
Graella salarial

El Consell General actualitza els sous del personal de relació especial amb retribucions de fins a 6.880 euros

La nova graella corregeix el perjudici que afectava càrrecs exercits per funcionaris i equipara les seves condicions amb la resta del personal

El Consell General ha actualitzat les retribucions del personal de relació especial per adaptar-les a la nova graella salarial de la institució, amb sous mensuals que se situen entre els 2.095,30 i els 6.880,53 euros. Així queda recollit en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) publicat aquest dimecres, després que la Sindicatura aprovés la modificació el passat 9 de setembre. L’actualització arriba després que l’ens aprovés per assentiment, durant la sessió del 18 de juny, la nova graella salarial conjuntament amb la modificació de l’Estatut del Personal, unes condicions que ja s’apliquen des del mes de juliol a la resta de treballadors de la cambra.

Pel que fa a les retribucions, la Secretaria General se situa en la part més alta de la graella, amb un salari brut mensual de 6.880,53 euros, mentre que el servei de Cultura percep 4.441,08 euros i Intervenció General, 4.438,14 euros. En el cas de Comunicació, les retribucions establertes són de 2.760,07 i 3.775,73 euros mensuals, mentre que Protocol compta amb sous de 3.775,73 i 2.095,30 euros, sent aquesta última la quantitat més baixa de les que apareixen en l’actualització publicada al BOPA.

La modificació afecta també càrrecs de relació especial que actualment són exercits per personal funcionari, com és el cas del secretari general, la interventora general o el cap de Protocol. Segons s’explica, fins ara no se’ls estava aplicant la nova graella salarial, una situació que els generava un perjudici respecte de la resta del personal de la cambra, el qual ja tenia actualitzades les seves retribucions.

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