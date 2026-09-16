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  • Víctor Ambor assumeix la presidència de l’ATIA. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Àmplia majoria

Víctor Ambor assumeix la presidència de l’ATIA en una nova etapa que mantindrà la centraleta única del taxi

La primera assemblea aprova el reglament intern i les noves quotes amb la voluntat de reforçar la coordinació entre els professionals del sector

Víctor Ambor ha estat escollit nou president de l’Assemblea de Taxis Interurbans d’Andorra (ATIA) després d’imposar-se per una àmplia majoria en la votació celebrada durant la primera reunió de l’entitat, la qual va tenir lloc aquesta setmana. La candidatura encapçalada per Ambor, juntament amb Armand Godoy, assumirà així la direcció de l’associació en una nova etapa que tindrà entre els seus principals objectius reforçar l’organització interna, la representació dels professionals del taxi interurbà i la interlocució amb les administracions i els diferents actors vinculats al transport de viatgers.

La constitució de la nova Junta ha estat un dels principals punts abordats durant una reunió en què l’ATIA també ha definit algunes de les bases que marcaran el seu funcionament a partir d’ara. L’associació manifesta, així, la voluntat de consolidar una estructura que permeti defensar els interessos dels professionals del sector i, al mateix temps, contribuir a la millora del servei que es presta als usuaris, situant el diàleg, la transparència i la responsabilitat entre els principis que la nova direcció vol aplicar durant aquesta etapa.

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Entre els acords adoptats, l’Assemblea ha aprovat el Reglament intern de funcionament de l’associació, el qual haurà d’ordenar les normes bàsiques de la seva organització, el funcionament dels diferents òrgans i el desenvolupament ordinari de l’activitat. Durant la mateixa sessió també s’han validat les noves quotes que hauran d’abonar els associats, amb l’objectiu que l’ATIA disposi dels recursos necessaris per desenvolupar la seva activitat i mantenir els serveis que ofereix als professionals que en formen part.

Un altre dels punts abordats ha estat la continuïtat de la centraleta única, la qual ha quedat ratificada pels membres de l’Assemblea. D’aquesta manera, l’associació mantindrà aquest sistema com a eina compartida per coordinar i gestionar el servei entre els taxistes interurbans, donant continuïtat al model que s’ha utilitzat fins ara. La decisió forma part dels primers acords adoptats per la nova etapa de l’ATIA, juntament amb la renovació de la Junta, l’aprovació del reglament intern i l’actualització de les quotes.

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