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  • El secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan Antoni León, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. | SFGA / JAViladot
Alex Montero Carrer
  • Societat
Prova pilot en marxa

La contractació en origen s’activarà dilluns amb una quota de 450 permisos temporals adreçada al sector hoteler

El programa pilot obligarà les empreses del país a assumir almenys el 50% del cost del desplaçament i a garantir un allotjament 'digne' als treballadors

Llum verda a una quota especial de 450 autoritzacions temporals d’immigració per posar en marxa la prova pilot del programa de contractació en origen al sector hoteler. Els permisos tindran una durada màxima de nou mesos, entre l’1 de desembre del 2026 i el 31 d’agost del 2027, i es podran concedir a treballadors de països que no formen part de la Unió Europea ni de l’Espai Econòmic Europeu. A més, el reglament, el qual entrarà en vigor el pròxim 27 de juliol, obliga les empreses a assumir el 50% del cost del desplaçament i a posar a disposició allotjament.

“Quan el treballador arribi aquí es farà una verificació de la documentació, i una de les comprovacions serà que s’hagi produït el pagament del 50% per part del patró”, ha exposat el secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan Antoni León, apuntant també que, en cas que l’empresa no acrediti el compliment d’aquest requisit, la persona contractada no podrà obtenir l’autorització. “Si no es compleixen les condicions, no es pot obtenir l’autorització d’immigració i hauria de retornar”, ha indicat el secretari d’Estat, tot puntualitzant que caldria analitzar cada cas per determinar si l’incompliment correspon al patró i de quina manera es garanteix el retorn del treballador.

“Quan el treballador arribi aquí es farà una verificació de la documentació, i una de les comprovacions serà que s’hagi produït el pagament del 50% per part del patró” – Joan Antoni León

Quant a l’allotjament, León ha assegurat que s’aplicaran els mateixos mecanismes de control que ja funcionen per a la resta de treballadors temporals: “Si el Departament d’Immigració veu una situació que no compleix alguna normativa, té la potestat de dur a terme actuacions”, ha afirmat. Altrament, i sobre si l’obligació d’assumir part del viatge podria limitar l’accés de les empreses més petites, el secretari d’Estat ho ha descartat: “No sabria dir si són empreses més grans o no, però quan hem fet la tasca de presentació hem percebut interès de l’empresariat”.

Val a dir que les autoritzacions no donaran dret al reagrupament familiar i, una vegada acabats els nou mesos, els treballadors hauran de retornar al país d’origen. En cas de voler participar de nou en una futura quota, no disposaran de cap prioritat: “Haurien de complir novament els requisits”, ha remarcat el secretari d’Estat, qui ha apuntat que el programa s’ha configurat finalment com un model obert a qualsevol país extracomunitari, tot i que Govern continua treballant en paral·lel els convenis bilaterals, entre els quals es trobaria el de Colòmbia. Segons ha indicat León, aquests acords permetran incorporar mecanismes addicionals per seleccionar els candidats, verificar-ne l’experiència i comprovar que han retornat efectivament al país d’origen.

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