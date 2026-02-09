Els comerciants de Riberaygua alerten que “ens han deixat morir” per la manca d’accés i senyalització a la zona

“Ens han deixat morir”. Amb aquesta contundència resumeix el vicepresident de l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres, Sergi Carvalho, la situació que travessa el sector comercial d’aquesta zona. Segons denuncia, no es tracta d’una problemàtica puntual ni recent, sinó d’una realitat que s’arrossega des de fa anys sense que les administracions hi hagin donat una resposta efectiva.
Actualment, els comerciants mantenen converses amb el comú per intentar reconduir la situació. “Ara estem parlant, hi ha reunions amb el comú, i estem esperant”, explica Carvalho, qui denuncia que “el gran problema són les obres que tenim. Tots els accessos estan tancats”, denuncia. Segons afirma, aquesta situació s’allarga des de fa aproximadament tres anys i ha tingut un impacte directe en l’afluència de clients. “Són tres anys que ens tenen bloquejadíssims. Si hi ha obres, no entres; si veus pols, no entres. Això és sentit comú”.
Una altra de les principals reclamacions del col·lectiu és la manca de senyalització clara que permeti identificar la zona comercial i facilitar-ne l’accés. Carvalho assegura que és una demanda reiterada des de fa temps. “Fa anys que estem demanant que ens senyalitzin la zona comercial, que no ens tinguin abandonats. Jo fa vuit anys que tinc el meu comerç aquí i vuit anys que porto demanant el mateix”. Segons afegeix, “les administracions diuen que sí, però al final, poqueta cosa”.
En aquest sentit, Carvalho també critica la manca de dinamització del passadís Biscairet, situat dins d’un centre comercial de la zona. “És un passadís comunal, però s’està utilitzant com si fos privat. No fan res perquè indiqui que hi ha més comerços cap aquí, i el flux de gent no entra”. “No entra ningú perquè no hi ha res que convidi a entrar, i és normal”, afegeix. A més, posa com a exemple la dificultat d’ubicar els establiments sense ajuda digital. “Es dona per fet que el turista té internet, i això és mentida. El turista no té internet. Si algú busca una òptica, una farmàcia o una armeria, com ho troba si no hi ha cap senyalització?”, es pregunta.
Pel que fa al turisme, el vicepresident assegura que molts visitants descobreixen tard la realitat comercial de la zona. “La sorpresa del turisme és quan entra i diu: ‘Ostres, no sabia que aquí existien botigues’. No sabien que hi havia restaurants ni comerços”. Una situació que, segons afirma, es repeteix sovint i que han traslladat al comú. “És una discussió que tenim oberta i que estem treballant”. Així, lamenta també que les accions de promoció es concentrin gairebé exclusivament a les avingudes principals. “Es fan coses molt maques al centre, a l’avinguda Meritxell, però aquí no es fa res perquè entri el turisme”.
Tot i això, subratlla que el sector de Prada Ramon concentra un gran nombre de comerços històrics. “Quan parlem de comerços no parlem només de botigues: hi ha despatxos, serveis i molta vida”. Així, recorda que Riberaygua havia estat una avinguda principal i que va perdre centralitat amb la peatonalització del centre, però insisteix que “els comerços continuen existint”. Ara, des de l’associació, els comerciants esperen conèixer el full de ruta del comú. “Vam tenir una reunió fa una setmana i estem esperant que ens diguin què es farà exactament”, explica Carvalho, qui conclou amb una petició clara: “Que ens facin cas”.