Endarreriment en la reforma de la zona comercial

Els comerciants de Riberaygua denuncien retard en les obres del passatge i el conseqüent impacte en les vendes

El vicepresident de l'Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres, Sergi Manuel Carvalho assegura que no s'està complint la previsió

Les obres que afecten a la zona comercial de Riberaygua i Travesseres continuen generant malestar entre els comerciants de la zona. Així ho ha deixat clar el vicepresident de l’Associació de Comerciants de la zona, Sergi Manuel Carvalho Ribeiro, qui ha reconegut a EL PERIÒDIC que els treballs “no estan complint la previsió” i que això ha tingut un efecte directe en el trànsit de vianants i, en particular, en la poca presència turística.

“El passatge Biscariet havia d’estar obert al juliol i encara continua amb obres”, ha afirmat Carvalho Ribeiro. “Aquestes obres van endarrerides, no s’està complint el que ens van dir. Ens van explicar que no estarien enllestides a aquestes alçades, però que ja hi hauria una bona obertura, però la realitat és una altra.”

Segons el vicepresident, aquest passatge és clau per al dinamisme comercial del barri, ja que és un dels punts d’entrada principals per als visitants que venen del Centre Comercial Andorrà i de l’avinguda Meritxell. Des de l’associació entenen que altres obres com les d’Andorra Telecom.

Les obres del passatge Biscariet. | Marvin Arquíñigo

Malgrat tot, Carvalho ha volgut ser prudent en les valoracions definitives, indicant que “caldrà esperar fins a l’agost o principis de setembre per fer un balanç complet”. Tanmateix, ha reconegut que “sí que s’ha fet mal”, remarcant que l’impacte és evident, “sobretot amb el poc turisme que tenim actualment”.

D’altra banda, per part del Comú d’Andorra la Vella, s’indica que l’obra és privada i que l’única vinculació que té l’entitat amb els comerciants per aquesta qüestió és de contacte per part del departament de comerç del comú per qüestions d’autoritzacions.

Les declaracions arriben després de la recent dimissió de Rosa Pascuet com a presidenta de l’associació, que va denunciar que les obres al passatge Biscariet i la construcció del parc públic amb miradors han eclipsat completament l’activitat comercial de Riberaygua. Tant ella com l’actual presidenta, Sandra Martínez, van reclamar ajustaments o canvis d’ubicació per no perjudicar encara més el barri.