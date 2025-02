El SAAS activa el procés per renovar el Comitè d’Empresa després de la seva dissolució

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha iniciat els tràmits per convocar noves eleccions al Comitè d’Empresa, després que el Departament d’Ocupació i Treball notifiqués, el passat dilluns 24 de febrer, la dissolució d’aquest òrgan arran de la dimissió en bloc dels seus membres. Segons una nota enviada als afiliats, l’entitat ha presentat aquest matí la notificació pertinent davant la direcció del SAAS i el Departament de Treball, complint així amb els procediments legals establerts.

D’acord amb la normativa vigent, la convocatòria de les eleccions s’ha de comunicar amb una antelació mínima de 30 dies abans de l’inici del procés electoral. Per aquest motiu, el SAAS ha oficialitzat la petició perquè els col·lectius que hi tinguin dret puguin promoure els comicis, amb la voluntat que el nou Comitè d’Empresa es constitueixi com més aviat millor. En aquest sentit, en una comunicació interna, la direcció ha encoratjat els treballadors a implicar-se activament en la configuració del futur òrgan de representació.

Prèviament, representants del SAAS s’han reunit amb la ministra de Salut per analitzar la situació i comunicar-li l’inici del procés electoral dins dels terminis legals. En la mateixa comunicació, s’ha fet una crida als empleats interessats a presentar candidatures per a la nova etapa de representació laboral.

Aquestes accions es produeixen després de la dimissió en bloc del Comitè d’Empresa, que va al·legar haver detectat un “intent flagrant de manipulació” en la gestió interna. A més, recentment, la branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USd’A) ha alertat sobre una possible reducció de la subvenció destinada a la formació dels treballadors per part del SAAS.

No obstant això, la directora general del SAAS, Meritxell Cosan, ha negat aquestes retallades, qualificant les afirmacions del sindicat de “molt alarmistes”, i ha explicat que es tracta d’un ajust en la gestió de les formacions no planificades per garantir la cobertura dels llocs de treball vacants. Cosan també ha subratllat la importància que el nou Comitè d’Empresa es conformi amb plena legitimitat i representativitat, i ha instat els treballadors a iniciar els tràmits necessaris per impulsar les eleccions, ja sigui de manera col·lectiva o a través de les organitzacions sindicals.