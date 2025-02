L’USdA es reunirà la setmana vinent en una assemblea per definir la nova candidatura al Comitè d’Empresa del SAAS

Després de la dimissió en bloc del Comitè d’Empresa del Servei Andorrà d’Atenció Sanitaria (SAAS), s’obre una nova etapa per a l’elecció dels seus nous membres. La branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha anunciat que la setmana vinent se celebrarà una assemblea per determinar si es manté la mateixa línia de treball i per definir les candidatures dels nous representants.

Segons ha declarat a EL PERIÒDIC el portaveu del sindicalistes sanitaris, Jordi Samsó, “el Comitè es tria a través d’eleccions democràtiques entre els representants de les eleccions, ja sigui de manera individual o col·lectiva, a través de les filials sindicals”. Afegeix que la seva organització defensa que la majoria dels membres del Comitè d’Empresa continuï estant formats per professionals de la branca sanitària, amb una representació del 90% o més, i insisteix que el procés electoral ha de ser “100% democràtic, no manipulable i sense condicionants”.

La dimissió del Comitè ha estat considerada per la USdA com una acció legítima, derivada d’una manca de suports interns i de la percepció que s’havia intentat manipular el procés de votació. Ara, segons Samsó, “es necessari seguir dins del Comitè per defensar els drets dels treballadors i garantir la seva representació”. En aquest sentit, ha afirmat que s’han mantingut reunions amb la junta directiva del SAAS, però que encara no han rebut cap resposta concreta. Malgrat això, manté que “la porta sempre estarà oberta per negociar i treballar pel benestar dels professionals”.

Per la seva banda, la directora general del SAAS, Meritxell Cosan, ha manifestat sorpresa per la dimissió en bloc, tot i que reconeix que el Comitè havia expressat desavinences en els darrers mesos. Ha explicat que la formació del nou Comitè continuarà el procediment estipulat, començant amb la comunicació oficial a la Inspecció de Treball, seguit per la convocatòria d’eleccions, en les quals podran presentar-se tant sindicats com candidatures individuals. Un cop escollits els representants, es formaran grups de treball per abordar les diferents problemàtiques laborals.

Cosan ha destacat la importància de la diversitat dins del Comitè, afirmant que “ha de ser un òrgan representatiu i heterogeni, on hi pugui haver una pluralitat de veus”. En aquest sentit, ha recordat que la Llei de relacions laborals estableix l’obligatorietat d’aquest òrgan en empreses de gran envergadura com el SAAS, per tal de garantir la representació efectiva dels treballadors.

A més, la directora general ha subratllat que els membres del Comitè han d’estar compromesos amb la defensa dels drets laborals, independentment de la seva afiliació sindical. “El perfil ideal és aquell que tingui vocació de servei, sigui proactiu i conciliador, i comprengui la complexitat de la negociació col·lectiva”, ha declarat.

Pel que fa als motius que han portat a la dimissió, Cosan ha assenyalat que el Comitè havia expressat malestar en diversos aspectes, especialment en relació amb la manera com es duien a terme les negociacions amb la direcció. Segons la seva visió, la dimissió ha estat precipitada, ja que el conveni vigent encara estava en fase de rodatge i s’havia demanat un marge de dos anys per poder-ne avaluar el funcionament abans de reobrir les negociacions.

Amb l’assemblea prevista per a la setmana vinent, la USdA espera clarificar el futur del Comitè i consolidar una candidatura consensuada que pugui reprendre les negociacions amb la direcció del SAAS.