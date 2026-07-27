Andorra la Vella preveu regular, des de dijous, la prejubilació fixant uns amb criteris objectius i una despesa limitada

El Consell de Comú d’Andorra la Vella preveu aprovar aquest dijous el reglament del programa de jubilació voluntària del personal funcionari. La mesura, han dit, permetrà que els treballadors amb una llarga trajectòria professional puguin avançar voluntàriament la transició cap a la jubilació ordinària, dins d’un sistema regulat i vinculat a les necessitats de l’organització.
Segons exposen des de la corporació comunal, el programa respon a la necessitat de preparar el relleu generacional. La mitjana d’edat del personal del comú és de 52 anys i l’antiguitat mitjana, de 22 anys. En tot cas, podran sol·licitar la prejubilació els funcionaris que es trobin a cinc anys o menys de l’edat ordinària de jubilació i que acreditin almenys 25 anys de servei actiu al comú, els 10 darrers de manera consecutiva.
La consellera de Gestió del Talent i Persones, Eva Tadeo, ha explicat que “la prejubilació no es planteja com un privilegi ni com una despesa sense retorn, sinó com una eina per planificar la plantilla, facilitar el relleu generacional i preparar l’organització a les necessitats actuals”. Així, el programa permetrà ordenar les sortides i garantir la transferència del coneixement acumulat durant anys. També servirà per revisar els llocs de treball que quedin vacants. Algunes places es cobriran amb perfils nous, mentre que d’altres es podran amortitzar mitjançant processos de reorganització interna, redistribució de funcions i modernització dels procediments.
«No es planteja com un privilegi ni com una despesa sense retorn, sinó com una eina per planificar la plantilla, facilitar el relleu generacional i preparar l’organització a les necessitats actuals” – Eva Tadeo
La prestació serà del 60% de la retribució fixa, amb un límit màxim equivalent al salari medià i amb el salari mínim garantit. El nombre de beneficiaris estarà condicionat a la disponibilitat pressupostària, amb una partida de l’1% de la massa salarial bruta per l’any 2027. Si les sol·licituds superen els recursos disponibles, s’aplicarà un barem que tindrà en compte l’edat, l’antiguitat i les circumstàncies de salut acreditades.
“Hem fixat un límit de pressupost per a les prejubilacions. Volem oferir aquesta opció als treballadors que compleixin els requisits, però sempre des d’una gestió rigorosa i responsable dels recursos públics», afirma la consellera de Gestió de Talent i de Persones. Tadeo afegeix que el programa “combina el reconeixement a persones que han dedicat bona part de la seva vida professional al comú amb una gestió responsable dels recursos públics”.