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Paris Mameghani Garcia
  • Societat
Servei pràcticament essencial

Els viatges en autobús incrementen un 7,2% durant el mes de juny i registren gairebé 656.000 validacions

El Govern ha subvencionat 599.814 viatges, els quals representen el 91,4% del total, proporció superior al 90,3% registrat un any abans

El transport públic continua consolidant la tendència a l’alça en l’ús de l’autobús. Durant el mes de juny d’aquest 2026, les línies regulars i nocturnes del país van registrar un total de 655.991 validacions, un 7,2% més que en el mateix mes de l’any passat, l’equivalent a 43.867 viatges addicionals.

El sistema de transport públic manté 11 línies d’autobús, de les quals vuit són regulars i tres nocturnes, la mateixa oferta que fa un any. Tot i això, la intensitat del servei ha crescut. Els dies laborables es van efectuar una mitjana de 773 expedicions diàries, un 11,9% més que el juny del 2025. Els dissabtes la mitjana va ser de 470 expedicions (+7,3%) i els diumenges i festius de 433 (+17%).

La tendència també es confirma en el conjunt del primer semestre. Entre gener i juny, les expedicions en dies laborables van assolir una mitjana de 803 diàries, un 10,9% més que un any abans. Els dissabtes van augmentar fins a les 507 expedicions de mitjana (+8,8%) i els diumenges o festius fins a 480 (+16,8%).

Els dies laborables s’han efectuat una mitjana de 773 expedicions diàries, un 11,9% més que el juny del 2025

Pel que fa a les validacions per operador, Coopalsa continua concentrant el volum més elevat de viatges, amb 450.569 validacions al juny, tot i que el seu creixement interanual és més moderat (+5,1%). Per la seva banda, Nadal va registrar 205.422 validacions, amb un increment de l’11,9% respecte al juny del 2025.

En l’acumulat dels sis primers mesos de l’any, el nombre de validacions arriba a 4.240.817 viatges, una xifra lleugerament superior a la del mateix període del 2025 (+0,5%). En aquest cas, Nadal incrementa els seus usuaris un 4,1%, fins a 1.207.284 validacions, mentre que Coopalsa registra un descens del 0,9%, amb 3.033.533 viatges.

En l’acumulat dels sis primers mesos, el nombre de validacions arriba a 4.240.817 viatges, una xifra lleugerament superior a la del mateix període del 2025

Les dades també mostren que la gran majoria dels desplaçaments continuen beneficiant-se de les ajudes públiques. Al juny, el Govern va subvencionar 599.814 viatges, els quals representen el 91,4% del total, una proporció superior al 90,3% registrat un any abans. En el conjunt del semestre, els trajectes subvencionats representen el 82,8% del total, davant del 81,6% del mateix període del 2025.

Aquest increment en els desplaçaments subvencionats també es reflecteix en la despesa pública. Durant el juny, l’import destinat a subvencionar els viatges va ser de 682.096 euros, 39.199 euros més que al maig i 52.668 euros més que al juny de l’any passat, fet que representa un augment interanual del 8,4%. En els primers sis mesos del 2026, la despesa acumulada arriba als 3.994.207 euros, un 1,9% més que en el mateix període del 2025, informa l’ANA.

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