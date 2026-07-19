Escaldes habilita set refugis climàtics en equipaments per protegir la ciutadania dels episodis de calor intensa

El Comú d’Escaldes-Engordany ha habilitat set refugis climàtics en diferents equipaments comunals climatitzats amb l’objectiu d’oferir a la ciutadania espais on protegir-se durant els episodis de calor intensa. Els refugis s’han instal·lat a la llar de Jubilats, el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE), l’Espai Caldes, la biblioteca comunal, La Llanterna, l’Espai Jovent i el servei de Tràmits de la casa comuna. En tots aquests equipaments s’ha reservat una zona amb seients perquè les persones que ho necessitin puguin descansar i recuperar-se de la calor, i també s’hi oferirà aigua.
La cònsol major, Rosa Gili, ha assenyalat que els episodis de calor intensa «són cada vegada més freqüents» i ha defensat la necessitat que les administracions posin a disposició de la ciutadania «recursos senzills però útils» per prevenir els efectes de les altes temperatures. En aquest sentit, ha afirmat que la iniciativa pretén garantir que qualsevol persona que ho necessiti disposi «d’un espai confortable on descansar i hidratar-se». La mesura s’emmarca en les actuacions de prevenció davant les altes temperatures i posa una atenció especial en els col·lectius més vulnerables.
Paral·lelament, el comú recorda que la ciutadania també disposa del servei de bus a demanda, especialment pensat per facilitar els desplaçaments de les persones amb més dificultats de mobilitat o més vulnerables. Així mateix, recomana seguir els consells de Protecció Civil, mantenir una bona hidratació, evitar l’exposició al sol durant les hores de màxima calor i utilitzar els refugis climàtics sempre que sigui necessari.