Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'Espai Caldes és un dels refugis climàtics. | ANA
El Periòdic d'Andorra
Crida a la prudència

Escaldes habilita set refugis climàtics en equipaments per protegir la ciutadania dels episodis de calor intensa

Els espais, distribuïts entre la llar de Jubilats, el CAEE, la biblioteca i altres espais comunals, ofereixen zones de descans climatitzades i aigua

El Comú d’Escaldes-Engordany ha habilitat set refugis climàtics en diferents equipaments comunals climatitzats amb l’objectiu d’oferir a la ciutadania espais on protegir-se durant els episodis de calor intensa. Els refugis s’han instal·lat a la llar de Jubilats, el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE), l’Espai Caldes, la biblioteca comunal, La Llanterna, l’Espai Jovent i el servei de Tràmits de la casa comuna. En tots aquests equipaments s’ha reservat una zona amb seients perquè les persones que ho necessitin puguin descansar i recuperar-se de la calor, i també s’hi oferirà aigua.

La cònsol major, Rosa Gili, ha assenyalat que els episodis de calor intensa «són cada vegada més freqüents» i ha defensat la necessitat que les administracions posin a disposició de la ciutadania «recursos senzills però útils» per prevenir els efectes de les altes temperatures. En aquest sentit, ha afirmat que la iniciativa pretén garantir que qualsevol persona que ho necessiti disposi «d’un espai confortable on descansar i hidratar-se». La mesura s’emmarca en les actuacions de prevenció davant les altes temperatures i posa una atenció especial en els col·lectius més vulnerables.

Paral·lelament, el comú recorda que la ciutadania també disposa del servei de bus a demanda, especialment pensat per facilitar els desplaçaments de les persones amb més dificultats de mobilitat o més vulnerables. Així mateix, recomana seguir els consells de Protecció Civil, mantenir una bona hidratació, evitar l’exposició al sol durant les hores de màxima calor i utilitzar els refugis climàtics sempre que sigui necessari.

Doble prealerta per l’alt risc d’incendi al país i una nova onada de calor que es podria allargar fins a final de setmana

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Doble prealerta per l’alt risc d’incendi al país i una nova onada de calor que es podria allargar fins a final de setmana
Les reclamacions a Consum augmenten un 19%, mentre el comerç electrònic continua liderant les incidències
L’elevat risc d’incendi obliga Canillo a prohibir l’encesa de focs i l’ús de material pirotècnic a tota la parròquia

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
L’arribada a Andorra de l’estudiant palestí s’ajornaria fins al curs vinent malgrat els avenços en la via acadèmica
  • Societat
Els càmpings mantenen el pols del turisme estranger, però esperen que el gruix de la temporada arribi a l’agost
  • Societat
La Creu Roja reivindica un voluntariat «amb més veu per als joves» després de l’estada al Mediterranean Youth Camp
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Escaldes habilita set refugis climàtics en equipaments per protegir la ciutadania dels episodis de calor intensa
  • Parròquies, Societat
L’elevat risc d’incendi obliga Canillo a prohibir l’encesa de focs i l’ús de material pirotècnic a tota la parròquia
  • Parròquies, Societat
Blindatge multifuncional a Borda Nova 1: 155 places de pàrquing al complex i s’obren altres espais per als ciutadans
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu