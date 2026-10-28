Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Una dona de 51 anys apareix morta a la carretera de la Comella després que la seva parella confessi haver-la apunyalat. | RTVA
Pol Forcada Quevedo
Investigació policial

Una dona de 51 anys apareix morta a la carretera de la Comella després que la seva parella confessi haver-la apunyalat

L'home, de 34 anys, s'ha presentat voluntàriament a les dependències policials mentre estava en marxa un dispositiu de recerca per trobar-lo

La Policia ha detingut un home de 34 anys com a presumpte autor de la mort de la seva parella, una dona de 51 anys, la qual ha estat trobada sense vida a la carretera de la Comella. Segons ha informat el cos d’ordre, el sospitós s’ha presentat voluntàriament aquest dimecres a la tarda al despatx central de la Policia, on ha manifestat que havia apunyalat la dona. Els agents l’han detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la vida humana independent.

La recerca havia començat al migdia, després que el cos rebés una trucada efectuada des del telèfon mòbil de l’home en què s’assegurava haver vist una dona amb una ferida sagnant. Davant d’aquesta informació, s’ha activat un dispositiu per localitzar tant l’home com la seva parella, amb la participació d’efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana, la Unitat d’Intervenció Tècnica i la secció de Mitjans Aeris.

La recerca havia començat al migdia, després que el cos rebés una trucada efectuada des del telèfon mòbil de l’home en què s’assegurava haver vist una dona amb una ferida sagnant

En les tasques de recerca també hi han col·laborat els Bombers i els Banders, davant la possibilitat que la víctima hagués caigut per un terraplè. Una estona després de l’inici del dispositiu, el sospitós s’ha desplaçat fins a les dependències policials per lliurar-se. El cos de la dona ha estat localitzat a la carretera de la Comella, la qual s’ha hagut de tallar durant la intervenció dels serveis d’emergències, els agents i la comitiva judicial.

L’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal s’ha fet càrrec de la recollida i l’anàlisi dels indicis per determinar les circumstàncies dels fets, mentre ara la investigació es troba judicialitzada. De moment, no han transcendit més detalls sobre les causes ni les circumstàncies de la mort.

El cos d’ordre investiga entre 12 i 13 robatoris en domicilis des de la primavera i ja té sospitosos identificats

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El presumpte autor del feminicidi de la Comella seguia un programa contra les conductes violentes des del 2025
La reforma de l’avortament divideix els grups, entre el «pas endavant» de DA i l’«oportunitat perduda» de Concòrdia
L’INH obre dues noves convocatòries per adjudicar set pisos assequibles a Arinsal per entre 306 i 621 euros

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Política, Societat
Andorra suma 23 metges en només nou mesos i obre la porta a poder ampliar la presència d’especialistes estrangers
  • Política, Societat
Escalé posa en dubte l’estudi ambiental del mirador de l’Alt de la Capa per una referència a un parc eòlic inexistent
  • Política, Societat
Un curt debat sobre els treballadors estrangers queda a mig gas: «Avui no venia preparada per parlar d’això»
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Una nova línia d’autobús entre el Pas de la Casa i Encamp s’incorporarà a la flota com a reforç per a la temporada alta
  • Parròquies, Societat
El Prat d’Emprivat comptarà amb un gran bulevard verd, amb prop de 6.000 metres quadrats destinats als vianants
  • Economia, Parròquies
Caldea es prepara per estrenar al desembre el seu primer hotel amb 39 habitacions i una suite dúplex a la torre
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu