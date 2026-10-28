Una dona de 51 anys apareix morta a la carretera de la Comella després que la seva parella confessi haver-la apunyalat

La Policia ha detingut un home de 34 anys com a presumpte autor de la mort de la seva parella, una dona de 51 anys, la qual ha estat trobada sense vida a la carretera de la Comella. Segons ha informat el cos d’ordre, el sospitós s’ha presentat voluntàriament aquest dimecres a la tarda al despatx central de la Policia, on ha manifestat que havia apunyalat la dona. Els agents l’han detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la vida humana independent.
La recerca havia començat al migdia, després que el cos rebés una trucada efectuada des del telèfon mòbil de l’home en què s’assegurava haver vist una dona amb una ferida sagnant. Davant d’aquesta informació, s’ha activat un dispositiu per localitzar tant l’home com la seva parella, amb la participació d’efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana, la Unitat d’Intervenció Tècnica i la secció de Mitjans Aeris.
La recerca havia començat al migdia, després que el cos rebés una trucada efectuada des del telèfon mòbil de l’home en què s’assegurava haver vist una dona amb una ferida sagnant
En les tasques de recerca també hi han col·laborat els Bombers i els Banders, davant la possibilitat que la víctima hagués caigut per un terraplè. Una estona després de l’inici del dispositiu, el sospitós s’ha desplaçat fins a les dependències policials per lliurar-se. El cos de la dona ha estat localitzat a la carretera de la Comella, la qual s’ha hagut de tallar durant la intervenció dels serveis d’emergències, els agents i la comitiva judicial.
L’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal s’ha fet càrrec de la recollida i l’anàlisi dels indicis per determinar les circumstàncies dels fets, mentre ara la investigació es troba judicialitzada. De moment, no han transcendit més detalls sobre les causes ni les circumstàncies de la mort.