Tradició i noves propostes s’uneixen de nou per Tots Sants en una venda de panellets estancada per l’encariment

Amb la tornada de Tots Sants, les fleques mostren als aparadors el protagonista de cada tardor: els panellets. Elaborats a partir d’ametlla i farcits de xocolata, pinyons o coco, aquests dolços són un senyal de la identitat gastronòmica i cultural del país, tradició compartida amb el territori català i que compta amb diversos segles d’història.
Amb motiu de la celebració aquest cap de setmana, des d’El Periòdic hem consultat diversos establiments de referència. Mentre que els panellets de pinyons revaliden el lideratge un any més, tots els comerços coincideixen en una baixada generalitzada de les vendes, propiciada per la irrupció de noves tendències com el Halloween entre les generacions més joves, l’arribada de persones estrangeres que desconeixen la festivitat i l’encariment de les matèries primeres, el qual es tradueix en un augment del cost final del panellet.
Des de la seva creació l’any 1946, Fleca Font ha aconseguit consolidar els panellets com el seu producte estrella en l’estació. No obstant això, des de l’obrador han afirmat que, cada vegada més, costa mantenir el ritme de vendes a causa de l’elevat cost de la vida. En Christopher, un dels seus treballadors, ha destacat la competència entre pastisseries locals: «Els clients sempre busquen l’establiment que ofereixi preus més baixos. En compren un o dos per tastar-los i prou.» Així i tot, ha explicat que els més venuts són els de pinyons i que confia que durant el cap de setmana augmentaran les comandes, ja que molts compradors venen a l’últim moment.
A Encamp, la Fleca i Granja L’Espiga proveeix panellets a altres botigues i pastisseries. L’obrador no ha notat la davallada, però des de la cafeteria també han confirmat aquesta tendència a la baixa, impulsada pels alts preus dels panellets. «Els ingredients són més cars, així que en els darrers anys ens hem vist obligats a ajustar l’import», ha lamentat en Rubén, un dels obradors.
Amb més de 40 anys de trajectòria, la Pastisseria Lisi Ós també ha patit aquesta reducció de vendes. El seu propietari, Manuel Antonio Castro, ha remarcat el fet que molta població nouvinguda prové de països que no celebren la Castanyada i, per tant, no compren panellets. «En els darrers anys, Andorra ha rebut moltes persones estrangeres que no tenen la cultura de festejar la Castanyada», ha declarat.
Innovació i tradició
Davant el context desfavorable de vendes, moltes fleques del país han apostat per innovar amb nous ingredients conservant l’essència original del panellet. En aquest sentit, la Pastisseria El Tortell ofereix enguany propostes ben variades, des dels més clàssics amb pinyons i ametlles, fins als més moderns amb cafè i festuc.
A Escaldes-Engordany, Alexis Estopiñán també ha optat per fer servir nous productes. A banda dels més tradicionals, el pastisser presenta una sèrie de panellets farcits de fruites, amb taronja, maduixa i llimona. A més, s’ha atrevit amb les begudes alcohòliques i ha elaborat panellets de ratafia i mojito, buscant apropar-se a un públic més divers.
En la mateixa línia, Agustín Sampaio, el propietari de Granja la Lyonesa, ha posat de manifest la necessitat d’atraure un perfil més jove, sense deixar de banda la seva clientela habitual, de més edat. «Sento que els joves no els crida l’atenció els panellets i en el seu lloc, prefereixen altres productes», ha comentat.