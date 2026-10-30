El PS exigeix al Govern els informes jurídics que avalen les pròrrogues dels contractes de lloguer de la nova llei

El president suplent i conseller general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, ha demanat al Govern els informes jurídics que avalen l’aplicació de les pròrrogues legals dels contractes de lloguer previstes en la nova llei d’arrendaments, la qual entrarà en vigor el gener vinent. D’aquesta manera, pretén conèixer les garanties jurídiques de la normativa per tal d’evitar que es repeteixin els dubtes interpretatius sorgits amb l’aplicació de la Llei 24/2023.
En aquest sentit, Baró ha presentat una demanda d’informació per accedir als informes, dictàmens i documents d’anàlisi jurídica relacionats amb la Llei 11/2026, del 4 de juny, la qual regula els contractes d’arrendament d’habitatge habitual i permanent durant el període 2027-2030. La iniciativa arriba després que el parlamentari formulés una pregunta sobre la interpretació judicial de les pròrrogues legals dels contractes de lloguer, a la qual va respondre la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol.
Es pretén conèixer les garanties jurídiques de la normativa per tal d’evitar que es repeteixin els dubtes interpretatius sorgits amb l’aplicació de la Llei 24/2023
En aquesta línia, la formació també reclama els informes jurídics elaborats per l’Executiu en relació amb la Llei 24/2023, amb la voluntat d’esclarir si s’havia estudiat com s’havien d’aplicar les pròrrogues i si s’havia previst que els tribunals poguessin exigir als arrendataris que les invoquessin expressament. Amb aquesta petició, busca conèixer els antecedents jurídics de la situació actual i determinar si les dificultats d’interpretació es podien haver anticipat.
Des del PS defensen que la nova regulació ha d’oferir seguretat jurídica tant als llogaters com als propietaris, de manera que totes dues parts coneguin els seus drets i els procediments necessaris per exercir-los. Per aquest motiu, els socialdemòcrates consideren imprescindible actuar amb previsió i disposar d’una base jurídica clara abans de l’entrada en vigor de la normativa.
Finalment, el grup parlamentari Socialdemòcrata ha volgut deixar clar que la demanda d’informació respecta la independència judicial i les resolucions dels tribunals, i que la seva finalitat no és qüestionar les decisions judicials, sinó verificar que el nou marc legislatiu incorpora les garanties necessàries per evitar futurs conflictes d’interpretació.