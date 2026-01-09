Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
A causa de la neu i les ratxes de vent

El perill d’allaus puja a nivell 4 al nord del país per la neu i el vent, i obliga a activar la prealerta de Protecció Civil

Es recomana limitar els desplaçaments, més tenint en compte que el Servei Meteorològic ha activat un avís taronja per fortes nevades

El perill d’allaus s’ha incrementat fins al nivell 4 (perill fort) al nord del país, una situació que ha portat el Govern a activar la prealerta de Protecció Civil davant l’episodi de neu i vent previst entre aquest divendres i dissabte. L’avís arriba després que el Servei Meteorològic hagi detectat una combinació especialment desfavorable de neu recent abundant i ratxes de vent fortes.

Segons el butlletí de perill d’allaus, les condicions actuals poden provocar allaus de manera natural, especialment a les orientacions que van del nord-est pel sud fins al sud-oest. Les plaques de vent, en alguns casos de grans dimensions, fan que els indrets perillosos siguin generalitzats i difícils de reconèixer, sobretot amb mala visibilitat.

Les plaques de vent, en alguns casos de grans dimensions, fan que els indrets perillosos siguin generalitzats i difícils de reconèixer, sobretot amb mala visibilitat

Protecció Civil adverteix que la situació no és més favorable ni tan sols en zones de forapista molt freqüentades i alerta que algunes allaus poden arribar fins als fons de vall i afectar vies de comunicació exposades. Davant d’aquest escenari, les excursions de muntanya fora de les pistes controlades queden clarament desaconsellades.

Des del Departament de Protecció Civil es recomana limitar les activitats a la muntanya, prioritzar els recorreguts habilitats per les estacions d’esquí i extremar les precaucions. A més, es recorda la importància de planificar les sortides en funció de les condicions de la neu i l’exposició del recorregut, així com d’anar equipats amb el material de seguretat necessari, com DVA, pala i sonda.

Des del Departament de Protecció Civil es recomana limitar les activitats a la muntanya, prioritzar els recorreguts habilitats per les estacions d’esquí i extremar les precaucions

Pel que fa a la xarxa viària, el COEX manté una vigilància activa i no descarta efectuar tirs preventius d’allaus a les zones més exposades. Paral·lelament, també es recomana limitar els desplaçaments i extremar la prudència a la carretera, tenint en compte que el Servei Meteorològic Nacional ha activat un avís taronja per fortes nevades al nord del país a partir d’aquest divendres a la tarda i durant dissabte.

Protecció Civil activa la prealerta per un episodi de neu amb avisos taronja al nord i groc al centre i sud del país

