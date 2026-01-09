Protecció Civil activa la prealerta per un episodi de neu amb avisos taronja al nord i groc al centre i sud del país

El departament de Protecció Civil ha activat una prealerta després que el Servei Meteorològic hagi emès aquest divendres al matí un avís taronja al nord i un avís groc al centre i sud del país per un episodi de neu. La previsió indica que a partir d’aquest migdia s’intensificaran i es generalitzaran les precipitacions, i que durant la tarda la cota de neu baixarà a qualsevol altura.
Així, el servei preveu que l’episodi de més intensitat de la nevada serà al vespre d’avui divendres, i també aquesta nit i matí de dissabte. De cara a la tarda de dissabte, la previsió indica que la nevada s’anirà restringint al nord del país, on persistirà fins a la nit. S’esperen acumulacions importants de neu al llarg de tot l’episodi, especialment al nord del país. Concretament, la previsió és que es puguin registrar gruixos al nord del territori de fins a 90 cm de neu a 2.500 metres, 40 cm a 2.000 metres, 20 cm a 1.500 metres i entre 5 i 7 cm a 1.000 metres.
El Servei Meteorològic explica que l’episodi de nevades anirà acompanyat de vent intens, amb ràfegues que arribaran als 70 km/h als fons de vall i 100 km/h als cims, de component nord-oest. També, preveuen que el vent serà encara més intens el vespre i nit de dissabte, i que a més, el torb dificultarà la visibilitat a parròquies altes.
En vista de la situació, Protecció Civil recomana a la ciutadania que anticipi els desplaçaments sempre que es pugui i consulti la informació de la xarxa viària a través de l’aplicació de mobilitat i a les xarxes socials oficials. També recorda que els vehicles han d’estar preparats amb els equipaments especials i és obligatori utilitzar-los quan les condicions meteorològiques així ho requereixen. Alhora, aconsella que es faci ús del transport públic i que s’eviti l’ús del vehicle privat sempre que sigui possible.
A hores d’ara tots els departaments (Servei Meteorològic, Protecció Civil, Mobilitat, COEX i Cossos Especials) romanen atents a l’evolució de les previsions, les quals es poden consultar al web www.meteo.ad. I també, es poden consultar les indicacions habituals de Protecció Civil per a nevades i glaçades.
Prudència en les activitats en muntanya
El Servei Meteorològic també indica en l’actualització del butlletí d’allaus que ens situem a nivell 3 de perill d’allaus amb possibilitats de desencadenament molt fàcil en alguns casos i vessants, que podrien assolir, puntualment, grans dimensions. A més, assenyalen que hi haurà molt mala visibilitat i un augment de la sensació de fred a causa del vent i la nevada que provocaran un fort torb.
En aquest sentit, es recomana prudència a l’hora de realitzar activitats a la muntanya i, en cas de fer-ne, en recorreguts marcats i segurs de les estacions d’esquí. Així, també es recomana anar en companyia, sempre equipats amb material de seguretat, i avisar de la sortida i recorregut a familiars o coneguts.