El nou servei de cardiologia supera el centenar de procediments en els seus tres primers mesos de funcionament

Més de 100 procediments són els que ha completat el nou servei de cardiologia intervencionista de l’Hospital Nostra de Senyora de Meritxell des que va engegar motors aquest passat juliol. Així, i en només tres mesos i escaig, l’equipament s’ha consolidat com una eina amb la qual es preveu arribar a les 400 intervencions anuals, permetent practicar al país procediments diagnòstics i terapèutics cardiovasculars que anteriorment requerien el trasllat dels pacients a hospitals de Barcelona. «El que s’ha fet és acostar a Andorra un procediment que necessàriament s’estava fent a Barcelona, sense possibilitat de fer-lo al nostre país», ha explicat en declaracions a El Periòdic el director mèdic del centre, Marc Pascual.
«És el mateix equip que ja feia molts dels procediments cardiològics allà, que ara ha pujat aquí, ha aportat una tecnologia d’última generació i ens fa aquests procediments a l’hospital», ha afegit Pascual, qui ha detallat que la principal millora que aporta la nova sala és, precisament, la possibilitat d’atendre els pacients sense que hagin de desplaçar-se fora del país, sobretot en aquelles intervencions que poden assumir-se amb els recursos disponibles a l’hospital. Tanmateix, el director del centre hospitalari sí que ha remarcat que «amb això no hi guanyes ni en seguretat ni en qualitat, perquè són els mateixos professionals. El que hi guanyes és a apropar-ho al pacient. Fas que, en comptes d’haver-se de desplaçar, es quedi i pugui fer el procediment aquí».
«Amb això no hi guanyes ni en seguretat ni en qualitat. El que hi guanyes és a apropar-ho al pacient. Fas que, en comptes d’haver-se de desplaçar, pugui fer el procediment a l’hospital» – Marc Pascual
En aquesta línia, Pascual també ha defensat que l’ampliació de les prestacions sanitàries ha de respondre a criteris de necessitat, viabilitat i seguretat, especialment en un sistema hospitalari com l’andorrà: «Es tendeix a buscar que puguem oferir a Andorra com més serveis millor, com més proves millor i com més tractaments millor. Però aquí sempre s’ha de buscar l’equilibri. Si d’un procediment se’n fan tres a l’any, no el podràs portar a Andorra, perquè cap metge serà capaç de ser-ne un expert», exemplificant això en recordar que determinades tècniques continuen requerint la derivació a centres de referència amb un volum d’activitat superior, mentre que altres poden incorporar-se al sistema sanitari quan existeix suficient demanda.
«Envies el pacient a un centre de tercer nivell on en facin tres a la setmana. Això farà que aquell procediment sigui de qualitat i sigui segur. Però si d’un procediment en comences a tenir molts més i tècnicament és possible portar-lo aquí, s’ha de mirar si es pot fer. I l’hemodinàmia és un d’aquests casos», ha afirmat Pascual, insistint, però, que la freqüència amb què es practiquen les intervencions és essencial per poder mantenir la capacitat dels especialistes: «En medicina hi ha una massa crítica de procediments que has de fer per mantenir-te suficientment expert, perquè aquesta expertesa és la que et donarà la garantia que allò que estàs fent és prou segur».
«Podries muntar cirurgia cardíaca a cor obert, però no seria el més complicat. El problema és que no tenim ni la tecnologia ni els professionals per fer després el seguiment» – Marc Pascual
«És important que a l’hospital es disposi de la tecnologia, dels dispositius i de les àrees necessàries perquè aquests pacients, després de passar pel procediment, es puguin controlar de manera segura. Podries muntar cirurgia cardíaca a cor obert per fer un canvi valvular, però probablement la cirurgia no seria el més complicat. El problema és que no tenim ni la tecnologia ni els professionals per fer després el seguiment», ha continuat Pascual, descartant, però, que ara per ara sigui necessari incorporar nous professionals per assumir el volum d’intervencions previst amb el nou servei d’intervencionisme cardiovascular.
I és que, segons ha explicat, la sala es troba ben dimensionada i «tenim els professionals, la tecnologia, un Ferrari de màquina d’hemodinàmia i podem fer els procediments necessaris». Així, i tot i reconèixer que la demanda sí que pot evolucionar amb el pas dels anys, el director de l’hospital considera prematur plantejar un increment dels recursos humans d’un servei que tot just acaba de començar a funcionar. «No hauria de créixer necessàriament, almenys a curt termini. D’aquí a molts anys tot pot créixer, però ara ho acabem d’instaurar i estem bé», ha conclòs, insistint, alhora, que l’objectiu actual passa per consolidar el seu funcionament.